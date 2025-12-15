美國假日季 華人樂穿新中式服裝

新中式服裝是經典和現代的結合。（記者張宏／攝影）

華人 一年買百件新中式服裝，只為尋求文化認同和被看到。聖誕新年和春節接踵而來，日裔和韓裔 都有慶祝節日的傳統服裝，部分華人則尋找旗袍以外，其他可代表自身文化符號的服裝。新中式服裝應運而生，且在美國日益流行，它不僅更日常且現代，在多族裔聚會中，也更容易脫穎而出。

華人文化崛起想被看到

爾灣華人張子淇日前在一次活動身穿繡著海水江崖圖案的龍紋外套，她說，幾乎每天都穿新中式服裝，尤其在美國，別人不用猜她來自亞洲哪裡，看衣服就知道是中國，張子淇把新中式服裝當作個人文化名片。中式服裝圖案有其意義，每次穿「龍袍」，就會感覺特別有氣勢也更自信。「感謝新中國廢除帝制，讓普通人也可以穿龍樣式服裝。 」

曾在中國國航做過11年空姐的段段，30歲遠嫁美國後，從最初自身喜歡新中式服裝，到如今已成為「東⽅境」美學生活方式推廣者。她說，新中式服裝是經典和現代的結合，新中式服裝的流行，也是在美華人文化的崛起。每次她穿著新中式服裝去社交場合，都會吸引很多不同族裔人的讚美和詢問，讓衣服增添社交和文化屬性。很多人說她穿新中式好看，是因為瘦和皮膚白，但其實新中式的美各不相同，不同人穿同件衣服效果也不同。

段段說，在美國這樣多元化的國際舞台，華人面孔想出眾，有時可能用力過猛，即使全身愛馬仕 、香奈兒，也無法做到和洋人一樣立體突出，華人要找到屬於自己的美。新中式服裝就是一個很好的切入點，她有一個在美國出生的華人客戶和不同膚色的人交朋友，但當別人問中國有什麼傳統服裝時，該客戶常無法回答。當該客戶穿上新中式服裝，那些精美的繡片和服飾，讓該客戶逐漸找到華裔的文化名片，一年內購入上百件新中式服裝，且變得喜歡聞香和中國歷史，對中文也產生興趣。

追求奢侈品到文化認同

華人Tiffany徐以前常穿名牌服裝，尤其喜歡LOGO布滿全身那種，但她現在日常服裝，都是「仙氣飄飄」的新中式。她說，穿新中式的好處，首先是不會撞衫，走到哪裡都是獨特風景線，其次是一件宮廷手繡新中式服裝，可能要等半年才做好，價格要3萬到5萬美元，這個造價甚至比一線奢侈品大牌還貴，但貴的很低調。衣服面料多是真絲，比很多大牌的人造材料舒服輕盈，整個人有被好好呵護的嬌貴感。

華人Susan李衣櫃有幾件單價在幾百美元的新中式服裝，每當她想獲得關注和自信時，就會拿出來穿。她說，洋人有各種華麗的晚禮服，日韓也有其傳統服裝，但是中國感覺只有旗袍，旗袍對身材要求很高，而新中式是屬於普通人的高光時刻。其精緻刺繡和絲綢材質，讓人增加女性自信，且使用的傳統樣式和元素會讓華人血脈覺醒，穿著去多族裔派對，可獲得認同和肯定，會不自覺挺胸抬頭。