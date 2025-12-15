巴沙迪那「甘布爾屋」美國東西方建築代表之一

Gamble House室內陳設。（記者啟鉻／攝影）

南加巴沙迪那市有一棟建於110多年前的建築，彷彿能讓時間慢下來。這座建於1908年的「甘布爾屋」（Gamble House），是美國工藝美術運動最璀璨的作品之一，由知名建築師格林兄弟（Greene & Greene）打造。最初是 甘布爾家族在辛辛那提州住宅以外的越冬度假屋，如今成為美國融合東西方建築特色的歷史地標，更是世界公認的美國美術工藝運動時期最好建築代表之一。

如今這棟建築成為一座紀念館，吸引遊人參觀。走近「甘布爾屋」，會被它的外觀吸引：深色木材與低矮舒展的屋簷與周邊樹木融為一體，靜靜坐落在坡地上。外觀見到的每片紅木瓦，實際長達36呎，而露出部分只有11吋。隱藏的重疊木瓦，作為牆體的保護，也有保暖的效果。每片木瓦安裝前做防火防蟲處理。一些裝飾物如露台、藝術玻璃、銅牆燈等，都具東方藝術特點。

參觀者在義工的引領下，摁響門鈴，打開沉穩木門，映入眼簾的是柔和的自然光與溫潤的木質線條。雖然設計師格林兄弟沒有去過任何東亞國家，但他們設計語言中的東亞元素，在這裡展現得淋漓盡致：利用木材本身的紋理，精緻拼接的手工木作、以柚木與橡木打造的樓梯、特製的窗格與燈具，每一件家具都像是量身打造的藝術品，還有主人獨家收藏的亞洲陶瓷。

工藝美術運動強調手作、自然與建築與環境的和諧，而甘布爾屋讓這些理念成了生活本身。客廳中紅木橫楣上的裝飾，與日本 房屋中的欄間有關聯，雕刻著鳥類、樹枝、山脈、滿月、蝙蝠和貓頭鷹。這不是單純的住宅，而是一座將生活美學具象化的藝術館。

走進主臥，這裡床頭、座椅由黑胡桃、烏木釘、半寶石和果木鑲嵌，還有鮑魚殼點綴，就連懸掛式的燈具，也含有鮑魚殼。房間還有主人珍藏的陶器。山茱萸花的設計，也反映在寫字台的鑲嵌裝飾。閣樓原本作為台球室，但甘布爾家庭用來當儲藏室。由道格拉斯冷杉「花旗松」製成的國王柱桁架結構，支撐整個屋頂跨度。多扇平開窗戶便於室內外空氣對流。室外花園有一處清澈水潭，內有浮萍和紙莎草，仔細觀察水中還有小魚。

導遊介紹，隨著歲月流逝，甘布爾屋的歷史價值更加凸顯。1978年，成為美國國家歷史地標，並由南加大 （USC）與巴沙迪那市共同管理。對影迷來說，甘布爾屋還有另一層意義。曾在好萊塢 經典科幻電影 「回到未來」（Back to the Future）中作為布朗博士( Brown）的住處。需要提醒的是，按照規定，參觀時除樓梯扶手，切記不要用手觸碰任何物件。