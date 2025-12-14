張德培兄披薩店 聲請破產保護

我的頻道

編譯陳盈霖╱綜合報導
由網球名將張德培之兄創立的Pieology，聲請破產保護。（Peiology官網）
由網球名將張德培之兄創立的Pieology，聲請破產保護。（Peiology官網）

「商業內幕」報導，總部位南加爾灣市、曾獲NBA超級球星杜蘭特（Kevin Durant）投資，由華裔網球名將張德培（Michael Chang）之兄張君培（Karl Chang）創辦的Pieology披薩連鎖店，其母公司The Little Brown Box Pizza，日前在加州聲請第11章（Chapter 11）破產保護。根據法院文件，該公司負債至少為資產的兩倍以上，據稱債權人數超200，包括多名房東與供應商。

這個連鎖品牌創立於2011年，以「客製化」披薩、類似美式披薩與餡餅結合的卡爾松（calzones）等餐點打響名聲。Pieology有一段時間曾快速擴張，並於2022年發布的一份新聞稿宣布，任命前Tim Hortons高管湯普森（Shawn Thompson）為執行長，當時宣稱門市已達130家。

目前Pieology官網列出近40家門市，大多數在加州；德州、佛羅里達州、波多黎各和夏威夷等州也有據點。根據湯普森Linkedln資料顯示，其執行長任期已於上月結束，但本人並未回應媒體詢問。Pieology預期在破產保護程序進行期間仍持續營業，但該公司也未回應評論。

除The Little Brown Box Pizza外，張還為另一家名為Kustom Partner的公司申請第11章破產保護，該公司似乎是Pieology的行政管理單位。兩家公司得以在法院監督下持續營業，並進行債務重整。根據文件，Kustom Partner的債權人來自佛羅里達、俄勒岡、猶他、夏威夷、愛達荷、喬治亞及亞利桑納州等多個稅務機構。

在2017年一篇關於杜蘭特投資Pieology的報導中，這位籃球傳奇人物曾告訴ESPN，他對該品牌的披薩品質「印象深刻」。其團隊並未回應此破產事件與投資現況。根據破產申請文件，目前並無任何人或機構持有Pieology超過10%股份。根據財務資料，The Little Brown Box Pizza列報的資產，介於10萬至50萬美元之間，負債則介於100萬至1000萬美元間。

根據維基百科，張德培為美國前職業網球選手，1972年出生於美國，父母親來自台灣，哥哥張君培亦曾為網球運動員。張德培於1989年奪得法國網球公開賽男單冠軍，是史上最年輕大滿貫男單得主，最高男單世界排名第二。退役後曾任教練，2008年與年輕12歲的前美國職業網球手劉安寶（Amber）結婚，育有兩女。

