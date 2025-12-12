奧運冠軍教練加持 橙縣添頂尖羽球館

斯坦頓市市政經理Hannah Shin-Heydorn歡迎在該市建立羽毛球館。（記者王若然／攝影）

橙縣 斯坦頓市（Stanton）一處頂尖羽毛球訓練中心10日動土開工。這座羽毛球場不僅設施先進，為專業球員以及不同水平的羽毛球愛好者提供場地，還有奧運 金牌得主帶領的世界級羽毛球教練團隊，為美國培養頂尖羽毛球選手。

這處羽毛球館名為「主場羽毛球」（Main Court Badminton，MCB），位斯坦頓市10662 Court Avenue。10日上午，球館創辦人包括前美國羽毛球選手Tuan La，奧運金牌得主、兩屆羽毛球世界冠軍吳俊明（Tony Gunawan），聯合創辦人Benny Luo，Tommy Nguyen等，以及斯坦頓市長David J. Shawver、市政經理Hannah Shin-Heydorn、橙縣書記官Hugh Nguyen、加州 財長馬世雲辦公室代表Daniel Sieu等官員和社區人士均到場祝賀。

「主場羽毛球」館占地約1萬9000平方英尺，建成後將配備12個國際標準羽毛球場地，配有專業楓木地板。球館預計2026年正式開門營業，面向所有年齡與技能層級的訓練項目。

在南加州地區擔任多年羽毛球專業教練的吳俊明表示，在橙縣專業的羽毛球訓練場地寥寥無幾，該處場館的建設，將為橙縣地區羽毛球運動員提供更多訓練場地選擇。他說，在洛杉磯縣，目前大約有三家專業羽毛球訓練場地。

羽毛球館創辦人之一Tuan La，之前也是羽球運動員，他講述如何在高中時期愛上羽球。他說，因為對這一運動的熱愛，四年前萌發開設羽毛球館的想法，通過朋友介紹，他認識吳俊明，兩人一拍即合，共同開啟建設羽毛球館的項目。

在市議會服務數十年、今年76歲的斯坦頓市長David J. Shawver說，這個全新的羽毛球館，為社區打開羽毛球運動的新世界大門。他在該市學校的橄欖球、摔角、女子壘球等運動中擔任教練超過50年，深深體會到運動對於市民的重要性。

斯坦頓市政經理Hannah Shin-Heydorn說，「當Tuan和他的團隊聯繫到斯坦頓市時，我們很高興。很開心看到這樣一個接近奧運會比賽級別的場地在斯坦頓市建立。我知道已經有2028年奧運會的羽毛球種子選手期待在這個新球館訓練。」她說，很感激Tuan和吳俊明團隊與市府緊密合作，將這座美麗的球館帶進斯坦頓市。