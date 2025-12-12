我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

奧運冠軍教練加持 橙縣添頂尖羽球館

記者王若然／斯坦頓報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
斯坦頓市市政經理Hannah Shin-Heydorn歡迎在該市建立羽毛球館。（記者王若然／攝影）
斯坦頓市市政經理Hannah Shin-Heydorn歡迎在該市建立羽毛球館。（記者王若然／攝影）

橙縣斯坦頓市（Stanton）一處頂尖羽毛球訓練中心10日動土開工。這座羽毛球場不僅設施先進，為專業球員以及不同水平的羽毛球愛好者提供場地，還有奧運金牌得主帶領的世界級羽毛球教練團隊，為美國培養頂尖羽毛球選手。

這處羽毛球館名為「主場羽毛球」（Main Court Badminton，MCB），位斯坦頓市10662 Court Avenue。10日上午，球館創辦人包括前美國羽毛球選手Tuan La，奧運金牌得主、兩屆羽毛球世界冠軍吳俊明（Tony Gunawan），聯合創辦人Benny Luo，Tommy Nguyen等，以及斯坦頓市長David J. Shawver、市政經理Hannah Shin-Heydorn、橙縣書記官Hugh Nguyen、加州財長馬世雲辦公室代表Daniel Sieu等官員和社區人士均到場祝賀。

「主場羽毛球」館占地約1萬9000平方英尺，建成後將配備12個國際標準羽毛球場地，配有專業楓木地板。球館預計2026年正式開門營業，面向所有年齡與技能層級的訓練項目。

在南加州地區擔任多年羽毛球專業教練的吳俊明表示，在橙縣專業的羽毛球訓練場地寥寥無幾，該處場館的建設，將為橙縣地區羽毛球運動員提供更多訓練場地選擇。他說，在洛杉磯縣，目前大約有三家專業羽毛球訓練場地。

羽毛球館創辦人之一Tuan La，之前也是羽球運動員，他講述如何在高中時期愛上羽球。他說，因為對這一運動的熱愛，四年前萌發開設羽毛球館的想法，通過朋友介紹，他認識吳俊明，兩人一拍即合，共同開啟建設羽毛球館的項目。

在市議會服務數十年、今年76歲的斯坦頓市長David J. Shawver說，這個全新的羽毛球館，為社區打開羽毛球運動的新世界大門。他在該市學校的橄欖球、摔角、女子壘球等運動中擔任教練超過50年，深深體會到運動對於市民的重要性。

斯坦頓市政經理Hannah Shin-Heydorn說，「當Tuan和他的團隊聯繫到斯坦頓市時，我們很高興。很開心看到這樣一個接近奧運會比賽級別的場地在斯坦頓市建立。我知道已經有2028年奧運會的羽毛球種子選手期待在這個新球館訓練。」她說，很感激Tuan和吳俊明團隊與市府緊密合作，將這座美麗的球館帶進斯坦頓市。

加州財務長馬世雲辦公室代表、加州投資論壇主席Daniel Sieu為羽毛球館創辦人頒發賀狀。

「主場羽毛球」館10日動土開工，預計2026年正式開門營業。圖為動工儀式。（記者...
「主場羽毛球」館10日動土開工，預計2026年正式開門營業。圖為動工儀式。（記者王若然／攝影）
今年76歲的斯坦頓市市長，在市議會服務了數十年的David J. Shawver...
今年76歲的斯坦頓市市長，在市議會服務了數十年的David J. Shawver曾擔任多種球類運動的教練，他深知球館對社區的重要性。（記者王若然／攝影）
Tuan La與吳俊明（右）向與會者介紹球館。（記者王若然／攝影）
Tuan La與吳俊明（右）向與會者介紹球館。（記者王若然／攝影）
「主場羽毛球」破土動工儀式，吸引諸多官員與社區代表參與。（記者王若然／攝影）
「主場羽毛球」破土動工儀式，吸引諸多官員與社區代表參與。（記者王若然／攝影）
「主場羽毛球」館10日動土開工，預計2026年正式開門營業。圖為動工儀式。（記者...
「主場羽毛球」館10日動土開工，預計2026年正式開門營業。圖為動工儀式。（記者王若然／攝影）

加州 奧運 橙縣

上一則

12月16日蒙特利公園社區中心 福全健保會員免費乳房檢查

下一則

台僑夫妻創辦 家家藥局從零起步深耕內陸華社

延伸閱讀

為數百萬加密貨幣 7匪夜劫豪宅全被捕

為數百萬加密貨幣 7匪夜劫豪宅全被捕
內陸2項可負擔住宅建案啟動 進駐河濱、科洛那兩市

內陸2項可負擔住宅建案啟動 進駐河濱、科洛那兩市
對話烏茲別克外長 王毅：早日統一是中華兒女共同心願

對話烏茲別克外長 王毅：早日統一是中華兒女共同心願
印度國產戰機表演時墜毀 機師魂斷杜拜航空展

印度國產戰機表演時墜毀 機師魂斷杜拜航空展
公開普斯坦檔案 川普簽了 白宮報復行動已有1號目標

公開普斯坦檔案 川普簽了 白宮報復行動已有1號目標
SNAP延宕+物價上漲 李榮恩派送火雞不停歇

SNAP延宕+物價上漲 李榮恩派送火雞不停歇

熱門新聞

熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪