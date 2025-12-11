醉男被保全壓制致死 家屬控郵輪無限制供酒惹禍

圖為皇家加勒比郵輪。(取自皇家加勒比國際公司官網）

南加內陸河濱縣莫瑞諾谷（Moreno Valley）一男子，2024年末在皇家加勒比郵輪 醉酒行為失控，遭保安壓制致死。該男的未婚妻2025年12月5日提告郵輪公司過失致死，指其在明知旅客已嚴重醉酒情況下，仍持續提供酒精，並在衝突中使用過度武力。

據The Press-Enterprise及CBS電視新聞報導，死者為35歲的維吉爾（Michael Virgil），河濱縣莫瑞諾谷居民。訴狀指出，2024年12月13日維吉爾與未婚妻在洛杉磯 登上「海洋領航者號」（Navigator of the Seas），前往墨西哥恩塞納達（Ensenada），開始四天航程。郵輪船員在啟程不久，就在數小時內向維吉爾提供33杯酒精飲品，導致他嚴重醉酒、行為失控。未婚妻阿吉拉（Connie Aguilar）指出，船上醫生在船長要求下，為維吉爾注射用於治療精神病的處方藥「氟哌啶醇」（Haloperidol），同時保全對他使用多罐辣椒噴霧。最終，維吉爾「在皇家加勒比船員的控制與照護下死亡」。

根據FBI 的調查，維吉爾醉酒後情緒激動，保全到場後將他面朝下制伏，並在他身上壓制三分鐘。醫師為他注射鎮靜劑後不久，維吉爾因胸腹部受壓、呼吸受阻而停止活動，最終死亡。

洛杉磯縣法醫辦公室的報告，判定維吉爾死亡方式為「他殺」，意即「因他人行為致死」。然而FBI最終結論為「無犯罪行為」。皇家加勒比未回應媒體置評請求。