為數百萬加密貨幣 7匪夜劫豪宅全被捕

爾灣訊
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）
南加橙縣華人聚居的爾灣市（Irvine），警局日前逮捕一起持槍入室搶劫案的第七名、也是最後一名嫌犯。隨著調查深入，數月前的一起駭人聽聞案件細節公布；案發時，受害者一家被劫匪用膠帶捆綁，並遭持槍威脅，歹徒甚至不放過幼童，目標是「價值數百萬美元的加密貨幣」。

據橙縣地方檢察官辦公室的新聞稿，經過數月追捕，23歲男嫌Darnell Trevon Anderson Walker 12月1日落網。他在拉斯維加斯被捕，他與其他六人在爾灣實施入室搶劫和綁架案。

檢方稱，案件發生在9月23日淩晨3時30分左右，地點位爾灣市羅亞爾大道（Royale Avenue）5000號街區的一處住宅。綜合CBS、KTLA 5等多家媒體報導，搶劫過程中，兩男兩女、以及他們的子女被持槍挾持，嫌疑人用膠帶綁住成年人。據信，劫匪試圖搶走價值數百萬美元的加密貨幣，但目前尚不清楚，是否成功搶走加密貨幣，以及搶走多少。

案發時，男受害者與妻子、幼童在屋內熟睡，突然聽到玻璃破碎的聲音，男子大聲呼喊，提醒房主也是他的姐夫，有人暴力闖入。該男受害者隨後下樓查看，遭持槍歹徒挾持，他的姐夫也很快被歹徒控制；歹徒用膠帶將兩人的雙手反綁背後，同時封住他們的嘴。

檢方稱，嫌犯將樓上兩女也帶到樓下，其中一名被挾持男子的妻子當時成功逃脫，帶著孩子躲進臥室撥打911報警。但當她打開房門查看情況時，一劫匪搶走她的手機，並與其他歹徒一起逃出房屋。據悉，被搶的這部手機之後在不遠處被找到。

案件調查過程中，警方發現受害者特斯拉的車載監視器，捕捉到嫌犯畫面。入室劫案發生前，一輛白色道奇Charger曾停在受害者家門前。警方稱，正是通過這段視頻，成功鎖定部分嫌犯。

案件涉七嫌，最後一名被逮捕的Walker，目前被控四項綁架搶劫罪、一項一級共謀搶劫罪、以及一項一級入室盜竊罪，所有罪名均為重罪。此外，他還被控重罪加重處罰，罪名是持槍實施重罪、與兩人或兩人以上共謀盜竊毀壞財物。檢察官表示，Walker將面臨最高44年至終身監禁，外加額外10年有期徒刑。

警方指出，其他六嫌，包括來自河濱縣的19歲男Kahlil Thomas Ware、來自Adelanto的25歲男Lee Roy Ford、來自洛杉磯的21歲女Jazamine Louise Garner、來自Victorville的28歲男Mike O Clarence Bonam-Hillman、以及來自Upland的21歲男Nathan Sin，他們都被控與Walker一樣的重罪。

加密貨幣 爾灣 橙縣

