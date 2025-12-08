我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

高科技修圖 虛擬綁架詐騙案激增

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦調查局提醒網路虛擬綁架詐騙案增加。（FBI 臉書）
聯邦調查局提醒網路虛擬綁架詐騙案增加。（FBI 臉書）

洛杉磯福斯電視台FOX 11報導，聯邦調查局（FBI）5日發出警告，「虛擬綁架」（virtual kidnapping）詐騙案近期激增，民眾須小心防範。詐騙者利用社群媒體取得的照片，經修高科技修改後，使其成為「活靈活現的綁架證明」，藉此勒索贖金。

FBI表示，這類詐騙案中，犯罪者通常會先透過簡訊聯繫受害者，聲稱「綁架某位親人」，要求支付贖金，也會同時威脅受害者，聲稱「若不立即付款，將對被綁架者施暴。」為讓受害者相信，詐騙者會傳送看似真實的親人照片或影片。

然而，仔細查看照片或影片後，通常會發現照片有不符之處，如「缺少原本應有的刺青或疤痕」、「身體比例不對」等。此外，犯罪者有時會使用限時觀看功能，讓受害者無法有足夠時間分析真偽。

FBI提供的一個案例中，受害者接到詐騙者短信，其自稱是毒販，受害者的女兒無意中闖入他們的毒品交易。詐騙者提供的一段視頻中，受害者女兒在背景中大呼救命。騙子要求受害者支付1萬美元贖金，且不可報警，否則就殺死他的女兒。FBI指出，該視頻其實是取其女兒的社媒照片與聲音，並用AI軟體合成製作。

FBI提供下列建議，協助民眾防止此類詐騙：若在網路上張貼失蹤人口資訊，要注意詐騙者可能藉此聯繫張貼者提供假訊息；旅行時避免向陌生人透露個資；與親友事先設立「安全暗號」，僅彼此知道，以便緊急狀況確認身分；詐騙者通常製造緊張氣氛讓人慌張，冷靜停下來思考「對方綁架說法是否合理」；若可能，截圖或錄下對方提供的「證明」；考慮支付贖金前，盡力聯繫親人確認狀況。

若認為自己遭「虛擬綁架」詐騙，可向FBI網路犯罪投訴中心（Internet Crime Complaint Center）報案：ic3.gov。報案時儘可能提供詳細資訊，如聯絡電話、付款相關資訊、簡訊及語音通訊內容、詐騙者提供的照片或視頻等。

詐騙 FBI 社群媒體

上一則

華女收ICE調查信 竟是律師設騙局

下一則

自助結帳每4人就有1人順手牽羊 收入高者更常偷

延伸閱讀

AI助長「虛擬綁架」詐騙激增 假綁票照真偽難辨

AI助長「虛擬綁架」詐騙激增 假綁票照真偽難辨
H-1B簽證者社媒帳戶 12/15前須公開

H-1B簽證者社媒帳戶 12/15前須公開
5年前國會暴動前夕放炸彈案 逮捕一嫌 FBI重新布局後破案

5年前國會暴動前夕放炸彈案 逮捕一嫌 FBI重新布局後破案
向習近平示好？ 每日郵報稱川普強迫FBI停追共諜案

向習近平示好？ 每日郵報稱川普強迫FBI停追共諜案
走私危險真菌 FBI證實密大研究員簡雲清已遣返中國

走私危險真菌 FBI證實密大研究員簡雲清已遣返中國
FBI局長為女友安排保鏢、濫用專機…醜聞連環爆 川普仍讚做得棒

FBI局長為女友安排保鏢、濫用專機…醜聞連環爆 川普仍讚做得棒

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金，但究竟退休人士能否僅靠社會安全金過上安逸生活呢？（美聯社）

存款不到100萬 安享退休可能嗎？

2025-11-30 20:36

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人