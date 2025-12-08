高科技修圖 虛擬綁架詐騙案激增

聯邦調查局提醒網路虛擬綁架詐騙案增加。（FBI 臉書）

洛杉磯福斯電視台FOX 11報導，聯邦調查局（FBI ）5日發出警告，「虛擬綁架」（virtual kidnapping）詐騙 案近期激增，民眾須小心防範。詐騙者利用社群媒體 取得的照片，經修高科技修改後，使其成為「活靈活現的綁架證明」，藉此勒索贖金。

FBI表示，這類詐騙案中，犯罪者通常會先透過簡訊聯繫受害者，聲稱「綁架某位親人」，要求支付贖金，也會同時威脅受害者，聲稱「若不立即付款，將對被綁架者施暴。」為讓受害者相信，詐騙者會傳送看似真實的親人照片或影片。

然而，仔細查看照片或影片後，通常會發現照片有不符之處，如「缺少原本應有的刺青或疤痕」、「身體比例不對」等。此外，犯罪者有時會使用限時觀看功能，讓受害者無法有足夠時間分析真偽。

FBI提供的一個案例中，受害者接到詐騙者短信，其自稱是毒販，受害者的女兒無意中闖入他們的毒品交易。詐騙者提供的一段視頻中，受害者女兒在背景中大呼救命。騙子要求受害者支付1萬美元贖金，且不可報警，否則就殺死他的女兒。FBI指出，該視頻其實是取其女兒的社媒照片與聲音，並用AI軟體合成製作。

FBI提供下列建議，協助民眾防止此類詐騙：若在網路上張貼失蹤人口資訊，要注意詐騙者可能藉此聯繫張貼者提供假訊息；旅行時避免向陌生人透露個資；與親友事先設立「安全暗號」，僅彼此知道，以便緊急狀況確認身分；詐騙者通常製造緊張氣氛讓人慌張，冷靜停下來思考「對方綁架說法是否合理」；若可能，截圖或錄下對方提供的「證明」；考慮支付贖金前，盡力聯繫親人確認狀況。

若認為自己遭「虛擬綁架」詐騙，可向FBI網路犯罪投訴中心（Internet Crime Complaint Center）報案：ic3.gov。報案時儘可能提供詳細資訊，如聯絡電話、付款相關資訊、簡訊及語音通訊內容、詐騙者提供的照片或視頻等。