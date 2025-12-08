「咖啡與大蒜」情景話劇 映照新移民心聲

「咖啡與大蒜」講述新移民在異國他鄉奮鬥的故事，方蕾（左二）在劇中扮演女主角琳達（記者張宏／攝影）

作為新移民 話劇三部曲之三的「咖啡 與大蒜」日前在鮑爾溫公園市演出，吸引數百名華人觀眾欣賞。現場笑聲與掌聲此起彼伏，不少觀眾慨嘆在劇中看見那個同樣在異鄉打拼和努力尋找歸屬感的自己。

劇中情節主要講述新移民在異國他鄉奮鬥的故事，方蕾在劇中扮演女主角琳達，她說，她很榮幸參與三部曲第三部的演出，三部曲從2011年迄今歷時14年，從「麗人咖啡」、「柔似蜜大院」到今天的「咖啡與大蒜」間編劇和導演李道濟花費很多心血，但美國的華人新移民需要有這樣一部能反映其生活喜怒哀樂的作品。第三部取名「咖啡與大蒜」，寓意新移民帶著大蒜的味道來到美國這個陌生的咖啡世界，以琳達一家人的視角展示新移民來美國遭遇的各種文化張力和錯位，希望觀眾通過話劇演出能看到生活中的自己，產生共鳴。

僑領鹿強婦唱夫隨，在劇中扮演一名律師方強，雖然台詞不多，但是也是表示對這部話劇和太太方蕾的支持。導遊大梁飾演爸爸老賴，在劇中時常掛著一串大蒜，他說，在異國他鄉的日子，每個打拚的新移民都像這一顆顆大蒜，外表堅硬，內心辛辣，卻在時間的火候裡慢慢釋放出香氣。