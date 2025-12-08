我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

「咖啡與大蒜」情景話劇 映照新移民心聲

記者張宏/鮑爾溫公園市報導
「咖啡與大蒜」講述新移民在異國他鄉奮鬥的故事，方蕾（左二）在劇中扮演女主角琳達（記者張宏／攝影）
「咖啡與大蒜」講述新移民在異國他鄉奮鬥的故事，方蕾（左二）在劇中扮演女主角琳達（記者張宏／攝影）

作為新移民話劇三部曲之三的「咖啡與大蒜」日前在鮑爾溫公園市演出，吸引數百名華人觀眾欣賞。現場笑聲與掌聲此起彼伏，不少觀眾慨嘆在劇中看見那個同樣在異鄉打拼和努力尋找歸屬感的自己。

劇中情節主要講述新移民在異國他鄉奮鬥的故事，方蕾在劇中扮演女主角琳達，她說，她很榮幸參與三部曲第三部的演出，三部曲從2011年迄今歷時14年，從「麗人咖啡」、「柔似蜜大院」到今天的「咖啡與大蒜」間編劇和導演李道濟花費很多心血，但美國的華人新移民需要有這樣一部能反映其生活喜怒哀樂的作品。第三部取名「咖啡與大蒜」，寓意新移民帶著大蒜的味道來到美國這個陌生的咖啡世界，以琳達一家人的視角展示新移民來美國遭遇的各種文化張力和錯位，希望觀眾通過話劇演出能看到生活中的自己，產生共鳴。

僑領鹿強婦唱夫隨，在劇中扮演一名律師方強，雖然台詞不多，但是也是表示對這部話劇和太太方蕾的支持。導遊大梁飾演爸爸老賴，在劇中時常掛著一串大蒜，他說，在異國他鄉的日子，每個打拚的新移民都像這一顆顆大蒜，外表堅硬，內心辛辣，卻在時間的火候裡慢慢釋放出香氣。

中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太鈺、美國上海人聯誼會會長朱裕民、北美洛杉磯華文作家協會前會長陳十美、華文作家居曉玉也到場支持。

方蕾（左三）和劇中的一家人合影。（記者張宏／攝影）
方蕾（左三）和劇中的一家人合影。（記者張宏／攝影）
「咖啡與大蒜」講述琳達一家人的故事。（記者張宏／攝影）
「咖啡與大蒜」講述琳達一家人的故事。（記者張宏／攝影）
「咖啡與大蒜」裡面的母親和女兒們。（記者張宏／攝影）
「咖啡與大蒜」裡面的母親和女兒們。（記者張宏／攝影）
作為新移民話劇三部曲之三的「咖啡與大蒜」23日在鮑爾溫公園市演出，吸引數百名華人...
作為新移民話劇三部曲之三的「咖啡與大蒜」23日在鮑爾溫公園市演出，吸引數百名華人觀眾欣賞。（記者張宏／攝影）
北美洛杉磯華文作家協會前會長陳十美（右二）作為老移民和華文作家居曉玉（左二）及風...
北美洛杉磯華文作家協會前會長陳十美（右二）作為老移民和華文作家居曉玉（左二）及風水師王智（右一）等人到場支持。（記者張宏／攝影）

移民 咖啡 洛杉磯

上一則

雷克伍社區樹叢藏攝影機 居民憂

下一則

合法移民不再穩？川普新政引恐慌 亞裔難置身事外

延伸閱讀

教委：勇於開口說英文 是適應美國校園關鍵

教委：勇於開口說英文 是適應美國校園關鍵
建築工地安全添新法 納入自殺防治

建築工地安全添新法 納入自殺防治
華商會農曆新年遊行 明年2月21日法拉盛登場 開放報名

華商會農曆新年遊行 明年2月21日法拉盛登場 開放報名
史塔文斯基辦募款會 爭連任州參議員

史塔文斯基辦募款會 爭連任州參議員
張杰槍擊案始末（九）

張杰槍擊案始末（九）
張杰槍擊案始末（八）

張杰槍擊案始末（八）

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金，但究竟退休人士能否僅靠社會安全金過上安逸生活呢？（美聯社）

存款不到100萬 安享退休可能嗎？

2025-11-30 20:36

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人