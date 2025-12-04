迎聖誕 聖谷多城市辦慶祝活動

我的頻道

記者劉子為/綜合報導
阿罕布拉市則將於5日下午5時在Renaissance Plaza舉行年度聖誕點燈儀式。（取材自Instagram帳號@downtownalhambra）
年末將至，聖蓋博谷多個華人聚居城市12月陸續展開聖誕節慶祝活動，從人造雪體驗、百呎巨木點燈到聖誕老人巡遊，各地活動內容豐富，吸引家庭在假期前夕走入社區共享節慶氣氛。

蒙特利公園市將於4日下午4時至8時在Barnes Park舉辦第12屆「Holiday Snow Village」。活動免費開放，包含雪橇滑道、雪地遊戲區、聖誕老人合影、無軌小火車與節慶手作等，其中雪地活動須事先預約一小時時段參與。活動現場同時結合Monterey Park Farmers' Market，提供美食與節慶手工藝品。市府提醒民眾穿著保暖並務必穿著包鞋以進入雪區。雪區所需腕帶可自12月1日起在Langley Center提前領取，亦可於活動當天下午4時在資訊站取得。

阿罕布拉市則將於5日下午5時在Renaissance Plaza舉行年度聖誕點燈儀式，為市中心正式揭開節慶序幕。活動最受矚目的時刻將在6時登場，聖誕老人將搭乘由阿罕布拉消防局護送的消防車抵達現場。聖誕老人下車後，民眾可免費與其合影，主辦單位將提供電子版照片及由Downtown Alhambra Business Association贊助的現場列印照片，無需購買，讓家庭能帶回節日留念。

天普市年度「Lights on Temple City」將於5日晚上在Temple City Park舉行，活動時間為下午5時至9時。活動於5時開場，現場安排節慶手作、報佳音合唱、社區攤位以及聖誕老人合影等多項親子活動。晚間7時，聖誕遊行將自Las Tunas與Cloverly路口出發，沿途樹木將隨隊伍前進逐段亮起燈飾，最終抵達公園，為居民帶來富有節慶儀式感的視覺體驗。作為天普市深受歡迎的家庭活動，各年齡層民眾皆能在現場感受節日氛圍與社區凝聚力。

亞凱迪亞市節慶活動同樣熱鬧。市中心商圈將於13日舉辦一年一度的Downtown Arcadia Holiday Fair。活動時間為上午11時至下午4時，攤位、音樂及節慶市集將遍布舊城區，免費向民眾開放，為居民提供採買節慶禮物與享受戶外活動的機會。此外，市內其他傳統假日活動也將陸續舉行，將為城市增添濃厚聖誕氣氛。

聖蓋博市已於2日舉行聖誕點燈儀式，點亮市政廳周邊節慶燈飾。市府並宣布，12月20日至23日聖誕老人將連續四晚搭乘消防車巡遊全市社區，每晚5時30分自51號消防站出發，四天將依序走訪不同區域，讓居民可在家門前迎接聖誕老人到訪。

此外，多個城市也陸續推出聖誕裝飾比賽、給聖誕老人寫信等活動，並提供多項面向兒童的節慶體驗。各項活動時間與參與方式因城市而異，民眾可至當地市府官網或社交媒體查詢最新資訊。

