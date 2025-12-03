南加中文學校聯合會秋季學術比賽 217人得獎

頒獎現場氣氛熱烈，眾多師生、家長踴躍參與。（主辦方提供）

南加州 中文學校聯合會（SCCCS），11月30日在洛僑文教中心舉辦秋季學術比賽頒獎典禮，本次得獎學生共217位。當日頒獎現場氣氛熱烈，眾多師生、家長及社區人士踴躍參與。

僑教中心主任鍾佩珍（中），為車慶餘（右一）、劉玉𤧞（左一）頒發感謝狀、賀狀。（主辦方提供）

根據聯合會公布的評選結果，本次獲獎人數最多的是聖瑪利諾中文學校36位，其次是阿罕布拉 諾思拉普小學（Northrup Elementary School）19位、龍都小學16位、佛光西來中文學校16位。今年首次增設的成人組書法比賽中，3位參賽者皆入選。

學術比賽頒獎典禮工作團隊合影。（主辦方提供）

聯合會每年舉辦春季、秋季學術比賽，今年正逢50周年盛會，比賽主題展現「中華文化之美」。共有645人參賽，創近年人數新高。此外，公立學校積極參與，突顯華語文課程正逐步納入美國主流教育體系，更多學生渴望深入學習華語文化。

為慶祝聯合會成立50周年， 部分海報組得獎作品 （包括中文海報、及幼稚組的著色），經台灣書院與聯合會共同安排， 將在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處大樓展出，並以此鼓勵學生積極學習中文。洛僑中心30日當天，送出台灣書院200多本中文圖書，現場贈給與會師生和家長。