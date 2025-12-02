南加本周出現聖塔安那焚風 各地降溫

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
南加州12月受反聖嬰天氣影響。圖為2015年反聖嬰現象期間，加州士德頓附近灌溉渠道乾涸的情形。(美聯社)
洛杉磯福斯電視台FOX11報導，自1日起，南加各地將出現聖塔安那焚風（Santa Ana Winds）現象，大部分地區會出現明顯降溫與強風。

國家氣象局表示，受到噴射氣流（ jet stream）持續將暴風推向南加州與大盆地地區，聖塔安那焚風1日起再次影響南加州大部分地區。1日風速不會太強，但山區可能出現每小時40哩東風，低海拔地區風速可達每小時30哩，主要影響范杜拉（Ventura County）縣與洛縣西北部。

國家氣象局對聖蓋博山西部、14號高速公路走廊、聖塔克拉利塔谷（Santa Clarita Valley）、西聖塔蒙尼卡山脈西部遊憩區、卡拉巴薩斯（Calabasas）、阿拉古山（Agoura Hills）與聖費南度（San Fernando Valley）西部發布風力警告（wind advisory）至1日下午3時，這些地區可能出現每小時45至50哩強風。

各地氣溫也會下降。沿海與山谷地區溫度預計在60多度至70度上下，較前一周涼爽許多。1日下午至晚間風力逐漸減弱，但部分峽谷地區仍持續出現離岸風至2日上午。其他並未受到聖塔安那焚風影響地區，1日天氣相對平靜，中部海岸線可能有局部濃霧。

2日與3日，離岸風逐漸減弱並轉為向海風（onshore flow），沿海地區氣溫進一步下降，山谷地區溫度變化不大。4日天氣則與1日類似，另一道弱至中度的聖塔安那風再次影響南加州，5日到周末，隨著高壓系統進入東太平洋，溫度將逐步回升。

國家氣象局指出，目前聖塔安那焚風將風暴推向北邊的天氣特徵，是「典型反聖嬰（La Niña）型態」。反聖嬰是太平洋一種氣候現象，中部與東部赤道太平洋海洋表面溫度下降，可能顯著影響全球氣候型態。預計此情況會至少持續至12月上半月。

