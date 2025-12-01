南加氣候得天獨厚 火龍果或超越酪梨成新「南美水果之王」

我的頻道

記者楊青/北嶺報導
客廳、厨房都是最新雜交的火龍果苗。（李家陽提供）
火龍果近年在不少地區走紅，火龍果發燒友們相信，這種原產中南美洲的水果，未來有望成為繼牛油果（Avocado，另稱酪梨）後的新一代「南美水果之王」。

火龍果原產墨西哥南部地區和瓜地馬拉、哥斯大黎加和薩爾瓦多等太平洋沿岸國家和地區。法國人1860年前後將其引入印度種植，火龍果得以擴展到亞洲、美國、加勒比海地區、澳洲和世界各地熱帶和亞熱帶地區。

火龍果喜歡透水性強的土壤和高溫透風天氣，南加得天獨厚。李家陽表示，南加的劣勢，是土壤粘性大，因此種植火龍果需加入一些沙子和有機肥料改良土壤。此外，一些火龍果品種來到南加州生活，需要更長的適應時間和更多照顧；通常要三到四年，才會越長越好。

他表示，火龍果最忌諱持續寒冷，尤其是夜間，如果連續幾天低溫華氏40度以下，母株就可能被凍死或凍傷，因此在持續寒潮到來前，最好將一些枝條剪下另外種植。只要方法得當，火龍果枝條幾乎百分百可以存活再生。

人工授粉也是火龍果豐收的關鍵。火龍果收穫季節從每年5月底開始到感恩節前。期間火龍果不斷開花和結果，每天需要及時授粉，否則花謝掉落，果實無收。比如維度和南加相仿的佛羅里達，就因雨水太多，嚴重影響火龍果的授粉和產量，也使得南加州成為美國大陸較適合火龍果安全生長的地方。

這些年在全美火龍果發燒友中家喻戶曉，每天給全美各地的發燒友們寄去種子和枝條，還同時擔任大型火龍果種植農場的技術顧問。李家陽表示，他最大夢想，是擁有一個火龍果王國。他計劃退休之後全身心投入火龍果研發和種植，百分之百做一個農人。他笑言，現在離退休還有25年，時間有點長，但可以好好把基礎打得更牢。

李家陽在家舉辦免費品嘗會，請鄰居和好友品嘗他種植的火龍果。（李家陽提供）
李家陽和他的火龍果。（李家陽提供）
來自秘魯的火龍果專家Edgar Valdivia（右）給李家陽傳授火龍果種植和嫁...
李家陽最新研發的火龍果新品種。（李家陽提供）
李家陽培育的火龍果新品。（李家陽提供）
李家陽培育的火龍果新品。（李家陽提供）
李家陽培育的火龍果新品。（李家陽提供）
李家陽培育的火龍果新品。（李家陽提供）
李家陽和他的火龍果。（李家陽提供）
