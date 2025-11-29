聖地牙哥縣長者被詐騙 年損失1.3億

過去一年針對聖地牙哥縣年長者的各類詐騙，讓部分受害者損失畢生積蓄；示意圖。（取材自Pexels）

KPBS報導，聖地牙哥 縣多機構長者司法特別工作組（Elder Justice Task Force）日前指出，過去一年針對當地年長者的各類詐騙 ，已造成超過1.3億元的財務損失。

長者司法特別工作組稱，多年來，網路與電話詐騙手法持續演變、愈加複雜，造成受害金額快速攀升。該特別工作組自2020年成立以來，已接到超過4600受害者報案，累計損失逾3.25億元，並促成對70多被告提出州級與聯邦級的起訴。

然而，聖地牙哥縣檢察長史蒂芬（Summer Stephan）表示，實際受害者數字，恐遠高於統計。「不少長者因羞愧或擔心被責備，而未向當局通報，」史蒂芬說，「唯一該感到羞愧的，是那些騙走善良民眾辛苦積蓄的犯罪分子，沒有人能完全免疫詐騙。」

工作組再度強調防詐三步驟：「停止、掛斷、告訴他人（Stop. Hang Up. Tell Someone）」，以幫助長者識別常見詐騙。

目前最普遍的詐騙方式包括：

•假冒權威人士的來電，例如自稱執法單位或銀行人員；

•偽造緊急警告的網路彈出式訊息；

•利用AI 偽造家人聲音，提出緊急金錢需求；

•聲稱受害者身分遭盜用，要求將資金轉移至「安全帳戶」。

聖地牙哥縣地方檢察官辦公室提醒，合法機構不會要求民眾為「保護資金」而轉移款項。若接到可疑來電，應掛斷後改以官方或熟知的電話號碼回撥，而非使用對方提供的資訊；另建議使用電話封鎖工具減少騷擾。

更多詐騙範例與防範資訊，官方提供於長者防詐資料頁面（https://www.sdcda.org/preventing/Elder-Scam-Prevention-Campaign-Materials）。

史蒂芬表示，該縣決心遏止詐騙者專挑弱勢下手的行徑。「犯罪分子奪走年長者一生積蓄的情況，令人無法容忍。我們將持續教育民眾及其家庭如何辨識詐騙，並在認為遭到騙徒鎖定時，採取正確行動。」