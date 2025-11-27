駭客劫持電話號碼 婦遭盜2.5萬 媒體協助追回款項

86歲婦人AT&T電話號碼遭駭客劫持，銀行帳號被盜走2萬5000美元。（美聯社）

ABC 7電視台報導，一名86歲婦人的電話號碼，日前遭駭客 劫持，她的銀行帳號被盜走2萬5000美元，家屬求助無門，最後在媒體協助下追回款項。

這是一起相對特殊的電信詐騙 手法。86歲的瓊安（Joann）有一天從醫院返家，發現家中的座機電話無法使用，兒子史迪夫（Steve）致電AT&T 報修。「AT&T方面稱，『發生資安漏洞，你的座機電話號碼被偷。』」史迪夫說，AT&T之後給瓊安一個新的電話號碼。

一個月後，瓊安收到富國銀行（Wells Fargo）詐欺偵測部門信件，稱她的儲蓄帳戶出現「異常活動」，她立刻致電銀行，被要求親自到分行。「我們到銀行後大吃一驚，大約有2萬5000美元從她的帳戶被轉走。」史迪夫說，「我們起初不知道錢怎麼被轉走的。」

「顯然偷走這組號碼的人，將它轉移到另一家電信公司，變成手機號碼。」史迪夫說，這支電話仍登記在瓊安已故丈夫名下，駭客利用其丈夫身分，加上被偷的電話號碼，成功登入這對夫妻共同持有的富國銀行帳戶。史迪夫說，「富國銀行失職，竟然允許錢轉走。」

ABC電視台地方新聞消費維權「7 On Your Side」詢問富國銀行，該銀行表示：「已和客戶合作處理此事。富國銀行致力打擊詐欺犯罪，保障客戶安全。客戶保持帳戶資訊更新，並通知任何變化（包括帳戶持有人或共同帳戶持有人過世等）非常重要。」

史迪夫說，他提供銀行所有資料，包括父親於2020年過世的死亡證明等。銀行也將父親名字從帳戶移除，史迪夫也協助母親凍結信用額度（credit freeze）。

然而又出現另一個問題。富國銀行要求AT&T出具一封信，證明瓊安的電話號碼確實被偷，並被轉移至另一家電信公司。然而史迪夫一直無法聯繫到AT&T的有效窗口。「AT&T客服形同虛設，直到求助7 On Your Side」他說，折騰一個月後，7 On Your Side一介入，15分鐘內便接到AT&T回應。瓊安將AT&T出具的證明信件寄給銀行，銀行同意退還2萬5000美元。

AT&T向史迪夫與瓊安致歉，並發聲明表示：「詐欺電話號碼轉移（fraudulent port outs）是一種高度熟練的犯罪行為，我們與執法單位、產業夥伴與消費者密切合作，防止此類情況發生。」