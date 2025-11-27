我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

駭客劫持電話號碼 婦遭盜2.5萬 媒體協助追回款項

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
86歲婦人AT&T電話號碼遭駭客劫持，銀行帳號被盜走2萬5000美元。（美聯社）
86歲婦人AT&T電話號碼遭駭客劫持，銀行帳號被盜走2萬5000美元。（美聯社）

ABC 7電視台報導，一名86歲婦人的電話號碼，日前遭駭客劫持，她的銀行帳號被盜走2萬5000美元，家屬求助無門，最後在媒體協助下追回款項。

這是一起相對特殊的電信詐騙手法。86歲的瓊安（Joann）有一天從醫院返家，發現家中的座機電話無法使用，兒子史迪夫（Steve）致電AT&T報修。「AT&T方面稱，『發生資安漏洞，你的座機電話號碼被偷。』」史迪夫說，AT&T之後給瓊安一個新的電話號碼。

一個月後，瓊安收到富國銀行（Wells Fargo）詐欺偵測部門信件，稱她的儲蓄帳戶出現「異常活動」，她立刻致電銀行，被要求親自到分行。「我們到銀行後大吃一驚，大約有2萬5000美元從她的帳戶被轉走。」史迪夫說，「我們起初不知道錢怎麼被轉走的。」

「顯然偷走這組號碼的人，將它轉移到另一家電信公司，變成手機號碼。」史迪夫說，這支電話仍登記在瓊安已故丈夫名下，駭客利用其丈夫身分，加上被偷的電話號碼，成功登入這對夫妻共同持有的富國銀行帳戶。史迪夫說，「富國銀行失職，竟然允許錢轉走。」

ABC電視台地方新聞消費維權「7 On Your Side」詢問富國銀行，該銀行表示：「已和客戶合作處理此事。富國銀行致力打擊詐欺犯罪，保障客戶安全。客戶保持帳戶資訊更新，並通知任何變化（包括帳戶持有人或共同帳戶持有人過世等）非常重要。」

史迪夫說，他提供銀行所有資料，包括父親於2020年過世的死亡證明等。銀行也將父親名字從帳戶移除，史迪夫也協助母親凍結信用額度（credit freeze）。

然而又出現另一個問題。富國銀行要求AT&T出具一封信，證明瓊安的電話號碼確實被偷，並被轉移至另一家電信公司。然而史迪夫一直無法聯繫到AT&T的有效窗口。「AT&T客服形同虛設，直到求助7 On Your Side」他說，折騰一個月後，7 On Your Side一介入，15分鐘內便接到AT&T回應。瓊安將AT&T出具的證明信件寄給銀行，銀行同意退還2萬5000美元。

AT&T向史迪夫與瓊安致歉，並發聲明表示：「詐欺電話號碼轉移（fraudulent port outs）是一種高度熟練的犯罪行為，我們與執法單位、產業夥伴與消費者密切合作，防止此類情況發生。」

根據聯邦調查局（FBI），2024年，針對長者的金融詐騙造成48億美元損失，比2023年成長43%。富國銀行建議，民眾最好經常檢查帳單，設定帳戶警示，如有異常活動立即報告當局。此外，在帳戶列出可信代理人、受益人或共同簽署人以協助監控。使用網路銀行服務，維持帳戶資訊更新。同時啟動加強安全功能，如雙重驗證（two-step verification）或行動生物辨識（mobile biometrics）等。

86歲婦人AT&T電話號碼遭駭客劫持，銀行帳號被盜走2萬5000美元。（示意圖取...
86歲婦人AT&T電話號碼遭駭客劫持，銀行帳號被盜走2萬5000美元。（示意圖取自Pexels）

AT&T 詐騙 駭客

上一則

對抗黑五灌水折扣 5工具能幫忙

下一則

甜蜜負擔／華人家長節日送禮預算縮水 改送老師禮卡

延伸閱讀

感恩節大餐改選商店自有品牌、比價不同通路…少花15元

感恩節大餐改選商店自有品牌、比價不同通路…少花15元
感恩節大餐省錢撇步 富國銀行：這樣買少花15元

感恩節大餐省錢撇步 富國銀行：這樣買少花15元
觀影說劇╱「換乘真愛」泰勒拿寵妻祖父當範本：意義非凡

觀影說劇╱「換乘真愛」泰勒拿寵妻祖父當範本：意義非凡
利用美AI簡單指令 中駭客入侵美企與政府

利用美AI簡單指令 中駭客入侵美企與政府
澳洲情報首長：中駭客「高破壞力」 鎖定水電關鍵設施

澳洲情報首長：中駭客「高破壞力」 鎖定水電關鍵設施
跨越生死三角戀 麥爾斯泰勒觀察寵妻祖父演出「換乘真愛」

跨越生死三角戀 麥爾斯泰勒觀察寵妻祖父演出「換乘真愛」

熱門新聞

女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
好市多開始售小蔥，華人驚喜。（讀者提供）

好市多新增一樣華人烹飪愛用食材 價格很實惠

2025-11-19 20:31

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位