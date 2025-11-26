活過兩次大戰、見證20任總統…141歲象龜離世

我的頻道

聖地牙哥訊
聖地牙哥動物園的加拉巴哥象龜「Gramma」141歲高齡離世。(San Diego Zoo官網)
聖地牙哥動物園的加拉巴哥象龜「Gramma」141歲高齡離世。(San Diego Zoo官網)

聖地牙哥動物園住最久的居民加拉巴哥象龜「Gramma」，近日以約141歲高齡離世，結束跨越兩次世界大戰、見證至少20位美國總統的漫長生命。動物園在臉書說：「這隻溫和、寡言卻始終陪伴動物園歷史變遷的巨龜，不僅是園內最受喜愛的明星之一，也是全球爬蟲類保育的重要大使。」

據ABC 7電視報導，動物園表示，Gramma出生於其原生棲地，確切抵達園區的年分，已難以考證，但推估於1928年或1931年由布朗克斯動物園（ Bronx Zoo） 轉至聖地牙哥，是該園最早的一批加拉巴哥象龜（Galapagos tortoise）之一。她於11月20日因高齡導致的骨骼疾病惡化，接受人道安樂死。

Gramma以溫柔害羞的性情，深受遊客喜愛，照護團隊更親暱稱她為「動物園女王」。不少民眾在社群回憶，兒時看過Gramma，長大後又帶著孩子重返動物園再見她的身影。

69歲居民帕克（Cristina Park ）表示，她3、4 歲時。曾在聖地牙哥動物園騎過象龜，那段經驗啟發她飼養沙漠象龜並投入保育，她說：「牠們能活這麼久，真令人驚嘆。」

動物園方表示，在漫長一生中，Gramma見證動物園的誕生與轉變，也陪伴世界走過20多位美國總統、兩次世界大戰與兩場全球疫情。在陽光、青草、蔬果與棲地中的水窪間，她以溫柔、害羞姿態，影響無數前來參觀遊客，成為加拉巴哥象龜保育的象徵。

報導說，加拉巴哥象龜在野外壽命可超百年，在保育環境中，更可接近兩倍。已知最長壽者為澳洲動物園的Harriet，於175歲時離世。加拉巴哥象龜共有15個亞種，其中三個已滅絕，其餘都屬易危或極度瀕危物種。

聖地牙哥 澳洲 疫情

