郵政總局終止合約郵局 志工議員掀保衛戰

華埠公平發展會的志工們在得知華埠合約郵局面臨困難時，主動伸出援手。（Angel Lei提供）

自從美國郵政 （USPS）去年通知將終止合約後，這家在洛杉磯華埠 服務26年的合約郵局（CPU）一度面臨關閉。消息流出後，最早展開行動搶救的，是在地青年志工。

華埠公平發展會（CCED）志工雷詩彤（Angel Lei）表示，她在群組看到相關報導後得知郵局可能遭關閉。CCED小商家委員會每周例行外訪店家，了解營運與租約情況，因此在得訊後便將郵局列為當日外訪地點。雷詩彤說，他們首先確認美國郵政寄出的文件內容與最後期限，「必須先弄清楚情況，才有辦法研判後續能協助的方向」。

隨後，CCED與華埠服務中心（CSC）展開分工。Kwong在店內放置紙本請願書，要求美國郵政暫緩關閉華埠合約郵局，CSC架設線上版本；CCED志工則在街區外訪時協助宣傳，並透過社群平台發布影片與資訊。請願行動很快在華埠展開。據CSC統計，最終共有超過2500名居民簽名。

為了解此次事件是否與全州政策調整有關，雷詩彤主動聯繫多家加州 的合約郵局。有業者表示，他們曾試圖動員社區，但仍在期限到來時被美國郵政收回設備；也有人指出，即使美國郵政提供一年100美元的新合約，他們也不會接受。

在社區組織推動下，聯邦眾議員戈麥茲（Jimmy Gomez）也介入協調。其發言人指出，Kwong在去年8月向議員求助後，他們立即致函美國郵政，要求暫緩關閉。聯邦議員趙美心（Judy Chu）得知後也共同聯署。

戈麥茲的發言人指出，華埠合約郵局長期提供多語言、交通便利的郵務服務，「關閉據點將迫使行動不便或英語能力有限的居民失去依靠」。

在多方的幫助下，美國郵政改提出新合約。Kwong表示，新條件允許延續營業，但年度補助僅為100美元。戈麥茲發言人指出，Kwong向議員表達感謝，並已決定接受現有的條款，以維持據點運作。

作為在地居民與房地產從業者，雷詩彤也觀察到華埠商家近年整體面臨的壓力。她表示，新地主與開發商進入社區後，部分店面租金上升或轉為月租，增加小商家不確定性；街區內多處空置店鋪，也反映出市場變化。