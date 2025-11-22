我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

洛縣查獲62萬顆卡芬太尼毒丸 藥效芬太尼百倍

洛杉磯訊
緝毒局洛杉磯分局執行緝毒行動，於洛縣查獲62萬8000顆含有卡芬太尼的藍色藥丸。（美國緝毒局提供）
緝毒局洛杉磯分局執行緝毒行動，於洛縣查獲62萬8000顆含有卡芬太尼的藍色藥丸。（美國緝毒局提供）

美國緝毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）19日宣布，查獲大量原本僅供大型動物使用的強效麻醉劑「卡芬太尼」（carfentanil），此藥物近年已滲透美國非法毒品市場，對公共安全構成嚴重威脅。

緝毒局洛杉磯分局今年10月執行緝毒行動，於洛縣查獲62萬8000顆含有卡芬太尼的藥丸，並當場逮捕一名嫌犯，其身分尚未公布。此案為目前全美查獲卡芬太尼藥丸數量最大之一。卡芬太尼是一種合成類鴉片藥物，藥效據稱為芬太尼（fentanyl）的100倍，而芬太尼本身已是美國每年藥物過量致死的主要毒品之一。該藥最初是獸醫用途，專供麻醉大象等大型動物使用，如今卻流入非法毒品市場，為不知情使用者帶來致命風險。

DEA洛杉磯分局特別負責人克拉克（Brian Clark）強調，這是一項規模龐大的查獲行動，在地方執法機構密切配合下，DEA警員成功阻止一場可能造成災難性後果的危機。他警告易濫用藥物的民眾，「這類毒品的危險性無法言喻」，僅一顆藥丸即可能致命，社會大眾務必認清自己所服用的物質。

此案由DEA洛杉磯分局西南邊境第一小組（Southwest Border Group 1）主導，並獲得伏農市警局（Vernon PD）、鮑爾溫公園市警局及洛杉磯縣警局協助。

芬太尼 洛杉磯 邊境

上一則

「雙手合併後旋轉」是什麼飛機餐？空服員神祕手語大揭密

下一則

大專院校收緊實習政策 留學生嘆：每學期都在冒險

延伸閱讀

48億性虐和解案 洛杉磯縣檢方查虛假索賠者

48億性虐和解案 洛杉磯縣檢方查虛假索賠者
國際獅子會MD4-L2 22日眼科義診

國際獅子會MD4-L2 22日眼科義診
芬太尼毒梟「王兄」布碌崙過堂 最高可判終身監禁

芬太尼毒梟「王兄」布碌崙過堂 最高可判終身監禁
美FBI局長：中國承諾限制芬太尼原料已見成效

美FBI局長：中國承諾限制芬太尼原料已見成效
司法部備忘錄：運毒小船成為潛在化武威脅

司法部備忘錄：運毒小船成為潛在化武威脅
賓州查獲5000萬劑芬太尼 逾半來自費城

賓州查獲5000萬劑芬太尼 逾半來自費城

熱門新聞

美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
華人搬到亞特蘭大，在房子四周、內外裝滿監控，被視為「異類」。（圖／受訪者提供）

華人一家搬到此地成「異類」安裝監控、鐵門被取笑

2025-11-14 22:17
好市多開始售小蔥，華人驚喜。（讀者提供）

好市多新增一樣華人烹飪愛用食材 價格很實惠

2025-11-19 20:31
白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增