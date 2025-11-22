洛縣查獲62萬顆卡芬太尼毒丸 藥效芬太尼百倍

緝毒局洛杉磯分局執行緝毒行動，於洛縣查獲62萬8000顆含有卡芬太尼的藍色藥丸。（美國緝毒局提供）

美國緝毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）19日宣布，查獲大量原本僅供大型動物使用的強效麻醉劑「卡芬太尼 」（carfentanil），此藥物近年已滲透美國非法毒品市場，對公共安全構成嚴重威脅。

緝毒局洛杉磯 分局今年10月執行緝毒行動，於洛縣查獲62萬8000顆含有卡芬太尼的藥丸，並當場逮捕一名嫌犯，其身分尚未公布。此案為目前全美查獲卡芬太尼藥丸數量最大之一。卡芬太尼是一種合成類鴉片藥物，藥效據稱為芬太尼（fentanyl）的100倍，而芬太尼本身已是美國每年藥物過量致死的主要毒品之一。該藥最初是獸醫用途，專供麻醉大象等大型動物使用，如今卻流入非法毒品市場，為不知情使用者帶來致命風險。

DEA洛杉磯分局特別負責人克拉克（Brian Clark）強調，這是一項規模龐大的查獲行動，在地方執法機構密切配合下，DEA警員成功阻止一場可能造成災難性後果的危機。他警告易濫用藥物的民眾，「這類毒品的危險性無法言喻」，僅一顆藥丸即可能致命，社會大眾務必認清自己所服用的物質。

此案由DEA洛杉磯分局西南邊境 第一小組（Southwest Border Group 1）主導，並獲得伏農市警局（Vernon PD）、鮑爾溫公園市警局及洛杉磯縣警局協助。