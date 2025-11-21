迪士尼推加州居民優惠 3天跳園最多5折

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
迪士尼樂園（Disneyland）將推出一項僅限加州居民的三日「園區跳躍（Park Hopper）」優惠票。（迪士尼官網）
洛杉磯福斯新聞台FOX11報導，迪士尼樂園（Disneyland）將推出一項僅限加州居民的三日「園區跳躍（Park Hopper）」優惠票，可同時暢遊迪士尼樂園與鄰近的加州冒險樂園（California Adventure Park），折扣高達50%以上。

活動期間，遊客只需每日支付83美元，三日共249美元（原價視造訪日期，最高可達535美元），即可於2026年元旦至5月21日期間，任選三日（不需連續使用）造訪這兩座主題樂園。優惠票將於12月3日開始販售。

這項優惠推出之際，迪士尼樂園正慶祝創立70周年，慶祝活動從5月開始持續至2026年夏季。

此優惠僅限加州居民，符合資格者需住在郵遞區號90000-96199之間，需提供有效居住證明。主題樂園指出，購買及入園需出示政府核發的有效照片身分證明。遊客每日限購五張門票。使用三日園區跳躍門票時，還需提前預約，以確認所希望的日期有名額。遊客也可額外付費加購「迪士尼閃電通道多功能通行券（Lightning Lane Multi Pass）」，排較快的隊伍。

迪士尼 加州 主題樂園

