外出用餐變得更貴 這四大品類漲最多

外食費用愈來愈高。(示意圖，取自Pexels/Nadin Sh）

洛杉磯福斯電視台（Fox 11）報導，最新數據顯示，若你近期打算外出用餐，恐怕得準備多花一些錢。新冠疫情以來，供應鏈受干擾，食品價格一路攀升，加上烏克蘭戰爭、新關稅 政策與持續的勞動力短缺，多重壓力使各類餐飲項目的成本持續增加。

餐廳管理軟體公司Toast公布2025年10月洞察報告，分析全美15萬6000家餐廳網絡的菜單中位數價格與年增率，全面揭露近期漲幅最明顯品項。

啤酒：進口成本推升價格

報告指出，10月餐廳菜單上的啤酒中位數價格升至6.50美元，較去年上漲2.5%。美國餐廳供應大量本地與進口啤酒，而後者往往受到關稅、運輸成本與國際供應變動影響，使最終售價被迫調整。

漢堡：牛肉飆漲帶動價格上修

同月漢堡的中位數價格升至14.53美元，年增3.2%。雖然漢堡售價的調整幅度仍不及近幾個月牛肉原料的跳漲，但本次上升顯示餐廳終於開始反映更高的採購成本。根據相關調查，牛肉價格因多重因素飆升，包括牛群規模縮減、需求強勁、疫情期間的供應鏈問題、勞力短缺、加工成本增加、出口需求擴大與乾旱等自然條件，使肉品價格長期承壓。

墨西哥捲餅10月中位數價格來到13.43美元，較去年上漲3.3%。餐廳業者指出，肉類採購與加工成本依動物飼養方式而異，再加上能源、運輸與人力成本推升，使像墨西哥捲餅這類高度依賴肉品的項目同樣面臨壓力。

冷萃與熱咖啡 ：受極端氣候與關稅影響

咖啡類商品成為漲幅最大的品項之一。冷萃咖啡中位數價格升至5.53 美元，年增4.7%；熱咖啡則升至3.57 美元，較2024年增加3.2%。咖啡價格走高主因包括全球產量受阻、進口關稅上升，以及極端天氣衝擊種植地帶。所謂「咖啡帶」位於南北回歸線之間，近年來遭遇乾旱、洪水等極端氣候，使供給受限、需求持續攀升。

根據美國勞工統計局公布的最新消費者物價指數（CPI），8月咖啡價格較去年同期暴漲20.9%，單月漲幅達3.6%，是2011年以來最大的年度增幅，甚至超過2022年疫情通膨高峰的漲幅。