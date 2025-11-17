貴州文化旅遊與影視推介會 在洛杉磯舉行

「山海黔程·鏡界萬象」多彩貴州文化旅遊與影視推介會日前在洛杉磯舉辦，貴州省電影局局長曾祥坤（右三）和身穿貴州民族服飾學生合影。（主辦方提供）

「山海黔程·鏡界萬象」多彩貴州文化旅遊與影視推介會，日前在洛杉磯 舉辦。貴州省電影局局長曾祥坤表示，跨越萬裡來到洛杉磯，是要展示貴州的自然風光、多元文化與影視發展成果，並推動雙方合作。

中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太鈺表示，推介活動不僅是展現貴州魅力的窗口，更是深化中美人文交流的重要實踐。相信透過影視這座橋樑，將增進兩國人民的理解和友誼。

曾祥坤回顧貴州與美國源遠流長的交往歷史，從二戰期間「飛虎隊」與國際援華醫療隊在貴州並肩作戰的友誼，到近年來雙方在青年交流、影視合作、民間往來等方面的豐碩成果。他表示，「高峰會」、「二十四道拐」等貴州影視作品，屢次榮獲中美電影展金天使獎。而「貴州·熱辣 村BA」海外曝光量超4000萬次，有效推動美國民眾對貴州的認知與興趣。

現場Loyola Marymount大學的美國學生身穿貴州民族服飾，他們用親身參與，展現對貴州文化的熱愛與嚮往，是當之無愧的最美「貴州推介形象大使」。美西編劇協會國際委員會主席Bob Underwood表示，貴州獨特的山水資源與人文底蘊，為影視創作提供豐富素材，期待未來到貴州開展深度合作。