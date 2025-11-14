傳統小吃、創新零食…台灣好味道 洛杉磯吃得到

我的頻道

記者張庭瑜／洛杉磯報導
Taiwan Select活動邀請多位美食部落客與媒體齊聚體驗台灣美食，活動氣氛熱絡。（記者張庭瑜／攝影）
2025年Taiwan Select「台灣好味道」(Taste of Taiwan，ToT)餐飲體驗會，13日邀請多位美食部落客品嘗多款台灣精選食品。此次活動是Taiwan Select長期推廣計畫一部分，配合即日起至11月28日在新台灣食品（NT Foods）舉辦的展售專區，向南加民眾推廣林聰明砂鍋魚頭、阜杭豆漿、宏裕行花枝丸等台灣優質食品。

參與來賓於三媽臭臭鍋店內享用台灣食材製作的小火鍋，品嘗林聰明砂鍋冷凍包、花枝丸與...
活動當日，ToT與三媽臭臭鍋合作推出限定小火鍋，使用「林聰明砂鍋冷凍包湯底」、「宏裕行花枝丸」及「虎斑花枝漿」烹調，搭配「原味所長茶葉蛋」作為小菜，並以近期在YouTube節目「中文怪物」中引發話題的「阿聰師」芋頭酥系列作為甜點。現場另準備「櫻桃爺爺南棗核桃糕」、「瓶裝阜杭豆漿」、「喝喝茶荔枝烏龍茶」、「我的美麗日記面膜」、「林聰明砂鍋魚頭風味杯麵」及「高岡屋杏仁海苔脆片」等人氣商品，供來賓體驗並帶回家。

「台灣好味道」餐飲體驗會現場展示多款來自台灣的人氣商品，包括阿聰師芋頭酥、原味所...
為讓更多消費者體驗台灣多元飲食文化，ToT美食主題推廣活動即日起至11月28日在新台灣食品舉辦。活動期間每周六、日安排不同主題的試吃，從傳統小吃、創新零食、中秋伴手禮、調味料、冷凍海鮮到各類冰品甜點，一站式品味台灣特色美食。凡於活動期間在店內指定Taiwan Select區域購物滿100美元，即可憑發票至櫃台兌換特色限量客家花布茄芷袋，數量有限，送完為止。

展場擺滿台灣特色零食、伴手禮與調味品，從南棗核桃糕、高岡屋海苔禮盒、香辣油，到芝...
洛杉磯台貿中心主任閉達玉表示，Taiwan Select是政府輔助的專案計畫，希望將台灣食品推廣至全世界。談及產品選擇標準，「我們會到各廠商探訪，挑選各地具代表性或知名度產品。」她表示，Taiwan Select活動去年在洛杉磯進行通路促銷，今年擴大至長期展售專區與消費體驗活動，未來將持續朝消費者推廣及專業展覽方向發展。

洛杉磯台貿中心主任閉達玉出席Taiwan Select餐飲體驗會，介紹此次推廣計...
閉達玉也特別推薦今年引進的林聰明砂鍋魚頭，「這在台灣非常有名，觀光客都要排隊品嘗。現有冷凍或常溫食品可出口到美國，旅美台灣人都非常期待。」她也提到阜杭豆漿，這項在台北排長隊購買的產品，在好市多也能買得到，「不用特別回台灣排隊，在美國就能輕鬆享用。」

美食部落客Evelyn分享試吃心得，並展示以台灣食材製作的特色點心，表示在美國也...
美食部落客Evelyn（BestFood626）表示，很多之前在美國沒法吃到，一定要飛回台灣才能品嘗的美食，現在可以輕鬆吃到，真的很開心。她特別喜歡芋頭餅、花枝丸和砂鍋魚頭。

加州樂誌部落客陳光立表示，作為來美超過20年的台灣人，「這些食物看似熟悉，但其實陌生，過去都是回台灣透過朋友介紹才知道。」他透過這次活動才知道，林聰明砂鍋魚頭來自嘉義，澎湖花枝魚丸更是他從未品嘗過的美味，「不光是對不熟悉台灣的外國人，對旅美多年的台灣人來說，也是很棒的機會，可以品嘗各地美食。」

