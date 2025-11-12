女偷車警緊追 越境逃逸墨國

我的頻道

洛杉磯訊
范杜拉縣一名女子在Hillcrest路上一間戒癮中心偷車後，遭警追逐，一路狂奔到美墨邊境。（取自谷歌地圖）
一場橫跨南加州多個縣區的公路追逐10日下午落幕，一名女子當天上午因偷車從范杜拉縣（Ventura County）一路被警方追到美墨邊境，最後越過邊境進入墨西哥。加州公路巡警（CHP）在她跨境後終止追捕行動。

根據范杜拉縣警局辦公室消息，29歲的西米谷（Simi Valley）女子威爾森（Alyssa Wilson），涉嫌從千橡市（Thousand Oaks）East Hillcrest Drive 1900號街區一間戒癮康復之家偷走一輛小型廂型車，該車為灰色2004款Toyota Sienna休旅車。報案者是受害人，在發現車被偷後不久，注意到自己的車鑰匙不見了。當地警方接到報警後，發現該車並試圖攔查，但偷車女子拒捕逃逸，駛上118號公路狂奔，時速一度達到90哩。

據ABC電視報導，追逐行動於10日上午11點15分左右經過休曼橡林（Sherman Oaks）地區，之後一路向南延伸，經橙縣進入聖地牙哥縣。當駕駛駛上405號公路後，由加州公路巡警接手追捕。警方指出，威爾森當時疑似處於精神健康危機，她偷走的車屬於她母親，母親事後報警求助。

整場追逐主要沿著南向405號公路進行，之後轉入5號公路，再接南向805號公路，最終於午後約1點30分抵達美墨邊境。

據警方透露，追捕期間至少四次嘗試設置阻車釘攔截，但未能成功。其中一次行動中，警員在Oceanside地區的5號高速公路短暫封閉車道並拋出阻車釘，但裝置未能正常展開。

整場追逐共行駛約155哩（約250公里），從聖費南度谷（San Fernando Valley）一路到美墨邊境，全程僅耗時兩個多小時。警方指出，過程中路況順暢，駕駛未出現極端高速行駛的情況。

目前尚不清楚墨西哥當局是否會與美方合作，協助拘捕或引渡該名女子。

邊境 加州 墨西哥

