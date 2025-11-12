鑽石吧「回收日」活動 鼓勵居民減持舊物

鑽石吧市府11月15日將舉辦環保回收活動，鼓勵居民妥善處理不需要的電子產品、舊衣物與機密文件，乾淨歡度年底三大節日。(鑽石吧市府提供)

響應「美國回收日（America Recycles Day）」，鑽石吧 市府將於11月15日（周六）上午9時至下午2時，在南岸空氣品質管理局（AQMD）停車場（21865 Copley Drive）舉辦環保回收活動，鼓勵居民妥善處理不需要的電子產品、舊衣物與機密文件，乾乾淨淨歡度年底三大節日。

此次活動以免下車（drive-thru）形式進行，現場將設立多個收集站，分別回收家用電子產品、衣物與紡織品，同時還提供民眾現場銷毀文件的機會。

可回收的電子產品包括電腦、電視、遊戲機、電子閱讀器與各類家用電器。衣物與紡織品不限新舊，包括床單、毛巾、被單、被子等等，但不接受鞋子、皮包、皮帶及其他配件。文件粉碎服務由持有執照保險 的文件銷毀公司提供，每人限交兩箱文件。

此外，市府環境服務組人員將在現場提供回收、節能與減廢相關資訊，並免費贈送廢機油回收工具包及其他環保小禮品。

活動僅限鑽石吧居民參加，民眾需出示駕照或水電帳單等證明居住身分。主辦單位提醒，若任何回收站達到容量上限，將提前結束收件。

想要了解活動詳情或查詢可回收項目清單，可參考www.diamondbarca.gov/specialevents，或致電鑽石吧市府909-839-7015，亦可電郵至[email protected]聯繫市府環境服務組。