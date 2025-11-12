南加黑五提前開打 優惠最高75%至80% 還有珠寶8折促銷

我的頻道

記者啟鉻／洛杉磯報導
黑五未至，各大商家價格戰提前開打，但消費者卻反應平平。(記者啟鉻／攝影)
雖然距傳統購物促銷Black Friday還有一段時間，但南加州各大購物中心的促銷戰已經開打。有商家推出促銷優惠七五折，甚至有的珠寶首飾店貼出八折促銷，面對消費者信心下滑形勢，業者希望能夠搶得先機。不過，據業內專業機構指出，消費者越來越注重「價值」而非「量」，也就是講折扣、講好用、講划算。

本報記者10日探訪安大略購物中心（Ontario Mills Mall），看到各商家已經開始打起促銷戰：服飾店櫥窗貼出「40%-60% OFF」告示，還有的提供折扣七折、七五折；家居用品店所有店內商品折扣優惠自30%至80%不等；一家男性服裝店，提供「一件15美元、兩件25美元、三件30美元」的優惠；另一家男性西服店對於Black Friday先行購物顧客，提供所有商品六折優惠。

雖然商家提前十幾天就開始為黑五促銷，但消費者似乎並沒有表現出太高熱情，一位亞裔女顧客謹慎表示，會在黑五當天再到店內看看，是否商家還會有更高折扣，也會對比網上銷售折扣。

除安大略購物中心商家提前開始黑五折扣戰，其他有規模的購物商家也是如此。比如Nordstrom Rack再次推出深受消費者喜愛的「Clear the Rack」特賣活動，所有已在清倉區的商品再享最高25%折扣，整體總折扣幅度最高可達「75% OFF」。Best Buy也推出多數商品35%至56%的折扣優惠，購買一台PC遊戲設備可節省高達600美元。南海岸購物中心empur-Pedic甚至推出長效黑五優惠活動，消費者可在指定的可調式床墊組合享有最高500美元折扣。

據美聯社報導，為爭取消費者，商家提前開打價格戰，雖然經濟前景仍存在不確定性與物價上漲壓力，全美消費者在2025年假期購物季的支出仍預計將比2024年更多。不過，越來越多美國消費者變得更為挑剔，購物時更加注重折扣與價格。儘管總體支出仍預期增加，但支出成長的幅度已呈放緩趨勢。

根據全美零售聯合會（National Retail Federation, NRF）日前公布的2025年假期銷售預測，美國消費者在11月與12月的購物支出總額預估介於1.01兆美元至1.02兆美元之間，較去年成長3.7%至4.2%。2024年同期假日銷售額為9760億美元，比較2023年成長4.3%。

而會計師事務所普華永道（PwC）2025假日季展望調查則指出，平均每人購物支出預計比2024年下降約5%。調查顯示，假期消費支出的下降主要集中在最年輕的消費族群Z世代（17至27歲）。而CRE Daily認為，消費者越來越注重「價值」而非「量」，也就是講折扣、講好用、講划算。

路透報導還指出，根據Mastercard預測，2025年線上銷售成長預計約7.9%，而實體店鋪銷售僅成長約2.3%。

商家推出折扣優惠75%。（記者啟鉻／攝影）
