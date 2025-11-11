聖蓋博市議員吳程遠 宣布競選連任

吳程遠特別感謝太太張瓊文和女兒吳岱凌的支持。（記者王若然／攝影）

聖蓋博 市前市長、現市議員吳程遠（John Wu）9日宣布競選連任。在當天動員大會上，近30位加州 及地方民選官員為吳程遠背書，包括國會議員趙美心 、加州財務長馬世雲、加州眾議員方樹強等。

吳程遠獲得眾多民選官員的背書。（記者王若然／攝影）

吳程遠表示，在我2022年開始競選聖蓋博市議員時，我的競選口號很簡單：「在一起，我們建立更美好的未來。」在任職的三年八個月中，我們做到了讓城市的經濟更強勁；以最高標準重新鋪設城市道路；通過城市第一個可負擔房屋建案；與聖蓋博谷最強的執法團隊之一合作，一起打造更安全城市；讓Mission District重獲新生，慶祝文化多元化，讓城市不僅是一個城市，還是居民的家鄉。

吳程遠9日宣布競選連任聖蓋博市議員。（記者王若然／攝影）

吳程遠任期內，促成聖蓋博與台灣新北市板橋區和台灣花蓮縣締結姊妹城市，未來雙方將有更多合作和交流；在今年2月聖蓋博市與世界日報合辦的元宵燈會上，吳程遠特別促成來自板橋和花蓮的特製花燈展覽，帶給民眾驚喜；在吳程遠的努力下，聖蓋博市2024年獨立日慶典上，首次進行無人機表演。

國會議員趙美心為吳程遠競選連任背書。（記者王若然／攝影）

趙美心在大會上動員大家投票支持吳程遠競選連任。趙美心說，她前一日參加了令人感動的聖蓋博市退伍軍人紀念儀式。她說，這項紀念活動由吳程遠擔任市長時促成，若不是他的努力，就沒有這樣有意義的活動。該市第一個退伍軍人紀念碑也動工興建。

方樹強、加州參議員Maria Elena Durazo也發表講話支持吳程遠。Maria Elena Durazo特別介紹與吳程遠一同商議如何讓聖蓋博等周邊城市參與進即將在洛杉磯舉辦的世界杯和奧運會，讓這些城市的小商業可以從中獲益。吳程遠對此表示，聖蓋博市錯過了1984年奧運會，不應該再錯過2028年。

吳程遠感謝太太張瓊文、女兒吳岱凌，稱她們的支持給了他站出來參選的動力。目前為吳程遠背書的加州及地方民選官員有近30人，包括加州前州主計長余淑婷（Betty Yee）、聖蓋博谷水區理事伍國慶、聖蓋博市長曼查卡（Denise Menchaca）、阿蘇薩市長Sabrina Bow、聖蓋博副市長陳履正、市議員丁言愉、亞凱迪亞副市長王愛琳、市議員郑博仁及傅達文、天普市副市長文尚丞、蒙特利公園市副市長羅霈霆、核桃市副市長伍立倫博士、阿罕布拉市議員王楠等。

吳程遠競選連任聖蓋博市議員是在2026年11月，屆時市議會將有三個開放席位。除吳程遠，現任市長曼查卡也宣布競選連任。