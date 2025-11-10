橙縣人口販運受害者 兒童成長最快

我的頻道

編譯組／綜合報導
研究顯示，橙縣人口販運受害者中成長最快的群體是兒童。（示意圖，取自橙縣警局臉書）
East Bay Times報導，最新研究顯示，加州橙縣人口販運受害者中成長最快的群體是兒童。

根據橙縣人口販運工作小組報告，過去三年間，被迫從事性交易或強迫勞動的受害者平均年齡明顯下降，目前受害者中有一半未滿18歲。報告以2023年與2024年收集的數據為基礎，揭示最年輕的受害者僅6歲，未成年受害者平均年齡為14歲，顯示其中相當比例僅13歲或更年輕。相比之下，兩年前的研究（基於2021至2022年數據）指出，當時兒童約占受害者總數的36%。

多名協助受害者的非營利組織人員、執法人員與倖存者表示，兒童比例上升的現象反映出一個長期且令人憂心的趨勢，人口販子鎖定年齡更小的對象，因他們能帶來更高的非法利潤。專家指出，販運人口從事性交易或勞動的獲利模式，與毒品交易的經濟邏輯相似，同樣具高度報酬與低風險特徵。

學者與執法人員分析，導致年輕受害者增加的原因包括：兒童與青少年無人監督的網路使用、家庭經濟困難惡化、通膨壓力升高，以及政府與非營利組織在數據蒐集與外展通報上的能力提升。

表面上，新報告的數據並未顯示顯著成長。在橙縣約320萬人口中，研究期間共有411名人口販運受害者獲得政府或非營利組織（如救世軍與Waymakers）的協助；前一年度報告則記錄420人。然而，報告明確指出，這些數據僅涵蓋主動尋求幫助者或警方轉介的案例，未計入更龐大的隱性受害群體，包括被迫從事性工作或在家禽包裝、建築、農業與餐飲業等勞動的被剝削者。

報告也揭示部分受害者輪廓：在接受協助的案例中，約88%被迫從事性交易，其中83%為美國公民；未成年受害者中，約76%來自橙縣本地。這些結果與FBI及全國性研究的趨勢一致，性販運主要是國內問題，受害者多在美國境內遭招募，並被迫跨州移動。

橙縣人口販運工作小組成員、安那罕（Anaheim）警局中尉麥克林托克（Jon McClintock）指出，工作小組採取以受害者為中心的方式打擊性交易，重點在逮捕販子與顧客，而非將成年性工作者視為罪犯。依據加州法律，未成年人無法合法同意發生性行為，因此若被迫從事性交易，應被視為受害者而非違法者。

相對而言，勞工販運則多涉及移民，這些人往往因虛假承諾高薪與合法居留資格而受騙來美，最後被迫在肉品加工、農業與餐飲等行業工作。南加州與中西部地區目前是勞工販運的主要熱點。

