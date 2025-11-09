我的頻道

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

8.6萬人本月中旬罷工兩天 加大醫療系統史上最大罷工

編譯廖宜怡／綜合報導
8萬6000名加大員工本月中旬將舉行為期兩日的罷工行動。圖為洛杉磯加大員工2024年罷工情形。（美聯社）
8萬6000名加大員工本月中旬將舉行為期兩日的罷工行動。圖為洛杉磯加大員工2024年罷工情形。（美聯社）

加大（University of California）醫療系統超過8萬6000名工會護士和醫療專業人員宣布，將於本月17日和18日舉行為期兩日的罷工，這將是加大史上規模最大的罷工行動。

加州新聞集團報導，加大表示，工會成員的合約於10月31日到期，但加大醫療系統現在正處於一個艱難時期，必須應對「聯邦資金的不確定性」和「前所未有的財務挑戰」。

參與罷工談判的三個工會則表示，總部位於屋崙的加大系統未能「就解決大學最弱勢員工面臨的生活成本和負擔能力危機達成協議」。這三個工會是代表加大4萬名服務人員和病人護理人員的American Federation of State, County and Municipal Employees Local 3299、代表加大2萬1000名醫療、研究和專業技術人員的University Professional and Technical Employees-Communications Workers of America Local 9119，以及代表2萬5000名護士的加州護士協會（California Nurses Association）。

加大6日發表聲明稱，此次罷工的目的在「迫使加大接受不合理的薪資和福利要求，此舉將使加大陷入財務困境，同時危及我們的教學、科學研究和公共服務使命」。

聲明還寫道：「儘管罷工可能造成一些干擾，但加大醫療院所將保持開放。為確保病人能持續獲得安全、高品質的醫療服務，我們的醫院和診所已制定好緊急方案，但部分手術、治療和預約門診可能會有所延誤。」

工會表示，此次罷工的第一要務是阻止加大管理層進一步削減雇員和資源。

AFSCME Local 3299主席阿凡特（Michael Avant）說：「在過去近兩年的談判過程中，加大花費了數十億美元購入新設施、為其最富有的高層管理人員大幅加薪，並資助住房援助計畫來幫助這些象牙塔裡的精英人士購買豪宅或第二棟房屋，但他們卻不願為身在第一線的員工提供足夠的薪資用以支付房租或應付飛漲的生活成本。」

罷工 加州 南加

