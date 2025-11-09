我的頻道

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

溫蒂漢堡關店潮擴大 速食業洗牌

記者楊青╱洛杉磯綜合報導
1969年開始經營的溫蒂漢堡本周宣布，將陸續關閉240至360家分店，其中相當部分在加州。（記者楊青/攝影）
通膨持續與營運成本上升壓力下，全國速食業出現新一波關店潮，加州首當其衝。繼Jack in the Box今年早些時候宣布關閉部分門店後，速食巨頭溫蒂漢堡（Wendy's）日前也宣布，計畫在全美關閉數百門市，其中加州預計關閉超100家，以改善獲利與扭轉銷售下滑趨勢。

根據「今日美國（USA Today）」報導，Wendy's高層在季度財報電話會議中指出，公司將關閉全美「個位數百分比」的分店。Wendy's目前在全美約有6,000家門市，換句話說約240至360家店面將陸續關閉。投資人估計數量可能接近300家，預計自今年底起陸續進行，並延續至明年。華盛頓郵報8日公布的數據，是在2025年結束前關閉350家。

Wendy's在加州擁有296家分店，是全美第二大速食漢堡連鎖品牌。根據財報，Wendy's 2025年第三季淨利4,430萬美元、營收5億4950萬美元，全球銷售額達35億美元，較去年同期下降2.6%。美國市場銷售同比下降3%。去年公司也曾關閉約140家「老舊且業績不佳」的店面。

連鎖店重新洗牌，不僅是Wendy's。今年4月，Jack in the Box宣布關閉200家門市，以調整結構、改善財務狀況。該公司近年面臨原物料成本高漲與勞動力短缺問題，部分加州地區的門市租金與薪資支出持續上升。連鎖漢堡品牌Red Robin今年3月也宣布關閉約70家營運不佳的餐廳，部分位加州。

多家品牌接連收縮，引業界關注，顯示在加州這個全美競爭最激烈、勞動成本最高的速食市場中，大型品牌不得不重新布局。

洛杉磯地區部分華人加盟店主坦言，工資上漲讓經營壓力驟增，經營舉步維艱。一名不具名華裔業者表示，每小時20美元的工資，讓他不敢輕易增加員工，因為各種開銷大幅增加，即使銷售穩定，也很難維持原有利潤。

正因為人工成本增加，自動化轉型，成為速食業新出路。例如，越來越多快餐店使用自助點餐機。今日美國報導，有研究顯示，採用點餐機的速食店，其收入有機會比僅由收銀員操作增加約20%。機器人目前已擔當煎炸、裝盤等任務。

對正在關閉部分門市的Wendy's和Jack in the Box來說，縮減虧損店面，一方面是止血，另一方面希望重整旗鼓。新店可能集中地段優勢，同時倚重點餐機、App訂單、機器人輔助廚房，爭取商客兩贏。

1969年開始經營的溫蒂漢堡本周宣布，將陸續關閉240至360家分店，其中相當部...
