國際短劇藝術節頒獎 跨入主流影視核心

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
國際短劇協會副會長王金表示，短劇成為跨越語言與文化的通用語言，向世界傳遞著創造力、勇氣與情感。（記者朱敏梓╱攝影）
國際短劇協會副會長王金表示，短劇成為跨越語言與文化的通用語言，向世界傳遞著創造力、勇氣與情感。（記者朱敏梓╱攝影）

由國際短劇協會（ISDA）主辦的「2025國際短劇藝術節」（International ShortDrama Festival 2025）暨「金獨角獸獎」頒獎典禮，日前在好萊塢星光大道的中國劇場（TCL Chinese Theatre）舉行。現場聚集來自中美兩國影視圈的知名導演、演員、製作人及文化機構等逾300嘉賓，星光熠熠，見證短劇藝術在國際舞台上的新里程碑。

這是國際短劇協會主辦的第二屆國際短劇藝術節。主辦方表示，2024年首屆短劇節，首次將「短劇」作為正式品類納入美國主流影視交易市場，為短劇進入全球市場奠定重要基礎。今年進一步擴大規模，被業界視為短劇產業在好萊塢正式「落地」的重要時刻。

國際短劇協會副會長王金在開幕典禮上指出，中國是短劇領域的開創者與引領者。中國創作團隊在劇本理念、拍攝製作、平台運營與商業模式上，均處世界領先地位。短劇已成為中國文化「走出去」的重要載體，也逐漸成為全球觀眾了解當代中國故事的新窗口。

王金說：「短劇敢於捕捉的，不僅是觀眾的注意力，更是人們的心靈與想像。它重新定義我們體驗故事、彼此連結的方式，成為跨越語言與文化的通用語言。」

頒獎典禮上，中國駐洛杉磯總領事館文化參贊王太鈺頒發「最佳中外合拍短劇獎」。該獎項由中國短劇出海後首部獲得國家廣電總局001號許可證的中外合拍作品奪得，象徵短劇在中外合作領域邁入實質新階段。

本屆短劇節獲得多方品牌支持，包括華美銀行（East West Bank）與貴州茅台集團等。

中國駐洛杉磯總領事館文化參贊王太鈺（左三）頒發「最佳中外合拍短劇獎」。（記者朱敏...
中國駐洛杉磯總領事館文化參贊王太鈺（左三）頒發「最佳中外合拍短劇獎」。（記者朱敏梓╱攝影）
「2025國際短劇藝術節」評選出的十大製品人。（記者朱敏梓╱攝影）
「2025國際短劇藝術節」評選出的十大製品人。（記者朱敏梓╱攝影）
到場頒獎嘉賓合影，左三為中國駐洛杉磯總領事館文化參贊王太鈺。（記者朱敏梓╱攝影）
到場頒獎嘉賓合影，左三為中國駐洛杉磯總領事館文化參贊王太鈺。（記者朱敏梓╱攝影）

