我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

華人舞蹈學院舞展 「舞韻今秋」滿堂喝采

記者張宏╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在社區活躍且多次參加世界日報年節活動的IAEC雅利舞蹈學院，日前舉辦年度舞展「舞韻今秋」。（主辦方提供）
在社區活躍且多次參加世界日報年節活動的IAEC雅利舞蹈學院，日前舉辦年度舞展「舞韻今秋」。（主辦方提供）

在社區活躍且多次參加世界日報年節展活動的IAEC雅利舞蹈學院，日前在聖迪瑪斯市（San Dimas）舉辦年度舞展。100多華人舞蹈小演員演出精彩舞蹈秀「舞韻今秋」，贏得現場數百觀眾掌聲與喝采。

表演節目豐姿多彩，學生們表演中國民族民俗舞蹈、芭蕾、拉丁舞、爵士舞和街舞等，展示紮實基本功和嫻熟舞技。校長劉亞麗表示，學校20多年為社區培養大批優秀的未來舞蹈家，學生們經過專業培訓，取得可喜成績，其成長有目共睹，這與老師們辛勤努力分不開。

學院藝術總監唐瑩表示，「舞韻今秋」舞展不僅是藝術盛宴，更是一段成長的見證。未來學校將持續秉持「以舞育人」概念，培養更多熱愛藝術，勇於表達的舞者。

學院還表演多個比賽獲獎舞蹈，如在今年2月Showstopper西海岸總決賽新人組芭蕾舞類別中榮獲四顆星獎的嘉儀帶來獲獎作品「藍鳥變奏」，3月的Revolution舞蹈比賽中獲評審特別獎和芭蕾舞類別的第一名的黃子怡帶來獨舞芭蕾「睡美人變奏」等。

現場匯集學生家長和各界代表，核桃市副市長伍立倫出席並頒發賀狀。

「舞韻今秋」舞展不僅是藝術盛宴，更是學生成長的見證。（主辦方提供）
「舞韻今秋」舞展不僅是藝術盛宴，更是學生成長的見證。（主辦方提供）
表演節目豐姿多彩，學生們的表演，展示紮實的基本功和嫻熟舞技。（主辦方提供）
表演節目豐姿多彩，學生們的表演，展示紮實的基本功和嫻熟舞技。（主辦方提供）

核桃 華人 世界日報

上一則

青島商會新會長 許月接棒

下一則

8.6萬人本月中旬罷工兩天 加大醫療系統史上最大罷工

延伸閱讀

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」
紐約「無線電城火箭女郎」慶百年 木偶士兵像骨牌倒下

紐約「無線電城火箭女郎」慶百年 木偶士兵像骨牌倒下
紐約親子互助會家庭日 享受秋日喜悅

紐約親子互助會家庭日 享受秋日喜悅
夏威夷台商會萬聖節化妝晚會 熱鬧登場

夏威夷台商會萬聖節化妝晚會 熱鬧登場
華光中文閱覽室44周年 11月1日舉辦感恩慶典活動

華光中文閱覽室44周年 11月1日舉辦感恩慶典活動
台灣舞蹈家林向秀新曲目 游泳圈、泡泡槍融入舞蹈

台灣舞蹈家林向秀新曲目 游泳圈、泡泡槍融入舞蹈

熱門新聞

理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
好市多推出秋冬十大超值好物。（記者邵敏／攝影）

好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過

2025-11-03 15:53
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？