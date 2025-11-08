華裔導演趙鋼《The Gift》 歷時12年力作好萊塢首映

我的頻道

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
艾美獎得主趙鋼導演電影「The Gift」首映會。（記者朱敏梓╱攝影）
電影「The Gift」日前晚在好萊塢軍團劇院（Hollywood Legion Theater）舉行全球首映，吸引眾多華裔社區嘉賓及影視界人士出席。該片由華裔作家、導演、艾美獎得主趙鋼（Sunny Zhao）歷時12年獨力創作完成，從投資、編導、拍攝到後期製作，皆由他親力親為。

影片講述10歲女孩阿比蓋爾在父親農場的森林深處，發現一架被遺忘鋼琴，從此開啟對音樂的熱愛，也揭開一段橫跨數代的秘密。母親的驟然離世，令她在音樂中尋得慰藉與力量；天賦漸顯後，父親將她送往巴黎學習，培養成職業鋼琴家，同時調查鋼琴的身世。隨著真相逐步揭示，一段關於失去、渴望與命運的故事徐徐展開。影片以多重時間線交織結構，透過音樂探討創造力、記憶與人生方向，呈現詩意而深沉的敘事風格。

「The Gift」雖由華裔電影人創作，但題材不局限族裔敘事，而是聚焦戰爭、人性、音樂與愛等普世議題。趙鋼表示，這部作品歷時12年完成，凝聚他對光影、情感與人生的體悟，也希望能讓不同文化背景的觀眾從中產生共鳴。影片以音樂為核心，描繪天賦與傳承、失去與救贖的旅程，展現藝術跨越語言的力量。

首映當晚嘉賓雲集，加州財長馬世雲代表、西柯汶那市長Letty Lopez Viado、杜瓦迪（Duarte）市議員康佳琛、前洛縣縣政委員安東諾維奇（Michael D. Antonovich）與夫人、中國電視有限公司總經理梁大衛等到場，共同見證華裔導演在國際影壇的創作成果。中國知名影星呂麗萍也應邀出席，並與多位華裔青少年合影留念。

趙鋼同時參與首映主辦單位「愛之光基金會」（Lights of Love）舉辦的公益電影創作活動，推動青少年藝術教育，鼓勵華裔二代以影像表達自我、參與創作。首映當晚，導演特別向美國西岸藝術設計學院20多師生致謝，這群年輕創作者，共同完成一幅長達40呎的畫作，作為電影「The Gift」的序曲，於片尾鳴謝背景中展開，成為全場焦點。

一位名為Yacovv的華人觀眾，在觀影後激動落淚，擁抱趙鋼導演，表示這是他一生中最動人的電影。據悉，他在觀影後做出重大人生決定，返回母國探望九旬老母，重拾久違的親情。

