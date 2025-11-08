阿拉斯加、夏威夷航空 衝浪板可當普通行李托運

我的頻道

洛杉磯訊
阿拉斯加航空和夏威夷航空攜手推出一項新的行李政策，允許將衝浪板作為普通行李托運。(取自Pexels /Jess Loiterton）
在航空公司對各種福利錙銖必較當下，衝浪愛好者將享行李優待。阿拉斯加航空和夏威夷航空近日攜手推出新行李政策，允許將衝浪板作為普通行李托運，不必收額外費用。

世界各地的衝浪愛好者，都喜歡湧向夏威夷逐浪；而阿拉斯加航空設有多個樞紐的美國西海岸，也是名副其實的衝浪勝地。在當地營運的阿拉斯加航空、夏威夷航空及前阿拉斯加航空區域合作夥伴地平線航空（Horizon Air），制定的新衝浪板托運政策，被譽為「美國高端航空公司最慷慨政策」，允許乘客將多塊衝浪板放在一個行李箱中托運。

大多數情況下，每塊衝浪板尺寸上限保持不變，通常板頭到板尾的長度，不超過10呎5吋（3.18 公尺）為標準。唯一例外是地平線航空的小型Embraer E175噴射機，其最大長度限制為9呎7吋（2.92 公尺）。

現在正值美國西部地區衝浪季 。每年秋冬季，北太平洋的風暴都會掀起強勁海浪，而這些海浪主要在夏威夷州加州。該集團制定一套寬鬆統一的攜帶衝浪板登機規則，將為衝浪者提供極大便利。

夏威夷州 加州

