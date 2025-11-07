賭城沙漠 驚見逾300堆火化人骨殘骸

我的頻道

編譯組╱綜合報導
300多堆火化後的人類遺骸被發現的地方，就是位於內華達州的瑟奇萊特鎮（Searchlight）附近沙漠上。（美聯社）
300多堆火化後的人類遺骸被發現的地方，就是位於內華達州的瑟奇萊特鎮（Searchlight）附近沙漠上。（美聯社）

據報導，聯邦調查人員正在調查拉斯維加斯附近的沙漠中，所發現的300多堆火化後的人類遺骸。

根據拉斯維加斯媒體KLAS電視台報導，今年7月，一名當地男子在內華達州的瑟奇萊特鎮（Searchlight，位於拉斯維加斯以南約一小時車程處）附近，偶然足踏這些遺骸，此事首度曝光。

至8月，美國土地管理局（BLM）官員確認這些遺骸屬於人類。這些遺骸是被火化過的細碎人骨，後被稱為「火化後骸骨」，據悉是被散落於拉斯維加斯市郊區一處荒漠的土地上。

KLAS電視台報導，棕櫚殯儀館及墓園服務公司（Palm Mortuaries and Cemeteries）的工作人員於周三（5日），前往現場移走了約315堆這些火化後的骸骨。

棕櫚殯儀館和墓園的總裁迪盧洛（Celena DiLullo）解釋火化後骸骨是如何運到墓園的，並向電視台表示：「我認為要確保這些人不被遺忘、不被掉棄，對我們而言至關重要。對於我們的社區和我們的專業來說，展現出我們對這些人的關懷，亦是非常重要。」

據報導，土地管理局 (BLM)和拉斯維加斯都會警察局仍在調查此事，但仍未得知遺骸來源。早期的報導顯示，這些火化後骸骨可能是由一家商業殯儀館傾倒的。

根據內華達州法律，人們可以在公共土地上撒骨灰；在一般情況下，法律並不禁止撒灑火化後的遺骸。然而，土地管理局的規定卻禁止在聯邦土地上，進行商業性的火化遺骸撒灑活動。發現火化遺骸的沙漠地區，正是位於美國土地管理局管轄的土地上。

至今，當局據報尚未確定任何嫌疑人，也未確認遺骸是否與個別的殯儀館有關。

