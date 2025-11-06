In-N-Out得來速雙車道 交通不打結

我的頻道

記者謝雨珊╱阿罕布拉市綜合報導
阿罕布拉市（Alhambra）唯一一家In-N-Out漢堡店，在今年4月暫時關閉進行大規模整修，時隔多日終於在近日重新開幕。(阿罕布拉市府截圖）
阿罕布拉市唯一一家In-N-Out漢堡店，在今年4月暫時關閉進行大規模整修，終於在近日重新開幕。市府表示，全新改造的得來速車道（drive-thru）已全面啟用，並於每日上午10時30分至凌晨1時對外營業。有華人在開幕後特地前往用餐，發現排隊情況明顯改善。

根據阿罕布拉市政府網站說明，該項原本預計耗時約10個月的整修工程，主要是解決這家店長期以來因得來速車道壅塞，而導致的交通問題。該店位繁忙的Atlantic與Garfield路口，經常因排隊購餐的車潮，而造成交通阻塞。

據悉，這項整修工程包括，重新設計雙車道得來速車道、增建垃圾處理區、更新周邊景觀，以及進行內外部翻新。經歷多個月的整修後，煥然一新的雙車道設計可改善交通流量，讓顧客能更順暢享用這家深受喜愛的經典漢堡店。

此消息一出，立刻引起不少華人居民熱議。住在阿罕布拉市的朱先生表示，以前每次到這家In-N-Out，只是想買個Double-Double漢堡，卻常常得在車陣中排隊到「懷疑人生」，長長的車龍甚至會延伸到大馬路上，造成嚴重塞車。

該店於萬聖節當天重新開幕，吸引大批民眾前往。朱先生也再次重返店內，發現得來速車道入口，已改設在側街，有效避免主幹道壅塞；同時也新增雙車道併行點餐設計，大幅提升通行效率。但他笑說，雖然重新開幕後依然人潮爆滿、排隊盛況不減，但相較以往「動彈不得」，確實順暢許多。

In-N-Out漢堡店由Harry和Esther Snyder於1948年創立，第一家店設於鮑德溫公園市，僅有10呎x10呎大小，也是加州第一家得來速漢堡店。Harry Snyder發明雙向對講點餐系統，讓駕駛不必下車即可點餐，開創現代得來速先河。

In-N-Out漢堡店現已在加州、亞利桑納州、內華達州、猶他州、德州、俄勒岡州、科羅拉多州、愛達荷州與華盛頓州開設超過400家分店。

