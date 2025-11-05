我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

食物面臨短缺 「洛杉磯夢想中心」免費供三餐

編譯組／綜合報導
隨著糧食券將到期，洛杉機夢想中心（L.A. Dream Center）將向有需要人士提供一日三餐免費飲食。（取自洛杉機夢想中心網頁）
著貧困人士正面臨食物及福利日益短缺，洛市的非營利機構「洛杉磯夢想中心」（L.A. Dream Center）現時正加強其食物外展援助服務。

該中心於本周，將在其位於回聲公園（Echo Park）的廚房，每天免費提供三餐予有需要人士。回聲公園位在2301 Bellevue Ave，靠近Coronado Street。

此外，該中心一個戶外食品發放點，將於周一至周五的下午1時至3時，派發乾糧雜貨，亦有流動食物車穿梭於洛杉磯17個社區提供服務。

該中心的行政主管伊爾曼（Donny Irmen）表示：「很多人甚感恐懼，他們正擔心下一餐的著落，未來兩周又如何是好？很多人憂慮的不僅僅是今天，所以他們可以來這裡吃早餐，又可回來吃午餐。午餐後，他們可離去，在外面買些雜貨，再等一個小時，就可以回來吃晚餐了。」

以下是中心派發三餐的時間：

周一至周五：早餐6時30分至7時30分。午餐11時至下午1時。晚餐下午4時30分至5時30分。

周末：早餐7時30到8時30分。午餐12時30到下午2時30分。晚餐下午5時到6時。

戶外食品發放點開放時間：周一至周五下午1時至3時。

此夢想中心也接受社區捐款及招募志工。中心曾在疫情期間，為社區提供援助，分發了超過500萬份餐食，並曾為受到洛杉磯山火影響的家庭提供救助。

Cielo社區推出精選好宅 最新降價可隨時入住

亞裔名人堂頒獎 王蔚、馬世雲等享殊榮

無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
好市多將推出長達一個月的黑色星期五優惠。（好市多官網）

Costco「黑五」特賣長達1個月 折扣商品有這些...

2025-10-27 14:19
30歲中國公民、南加大留學生翁偲喆（又名Steven Weng）面臨八項指控，包括吸毒和四年期間性侵多女性。（洛杉磯市警局提供）

獨╱綑綁+肛門注射...華男博士迷姦案可怕細節曝光

2025-10-28 19:38

