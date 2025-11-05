食物面臨短缺 「洛杉磯夢想中心」免費供三餐

隨著糧食券將到期，洛杉機夢想中心（L.A. Dream Center）將向有需要人士提供一日三餐免費飲食。（取自洛杉機夢想中心網頁）

著貧困人士正面臨食物及福利日益短缺，洛市的非營利機構「洛杉磯 夢想中心」（L.A. Dream Center）現時正加強其食物外展援助服務。

該中心於本周，將在其位於回聲公園（Echo Park）的廚房，每天免費提供三餐予有需要人士。回聲公園位在2301 Bellevue Ave，靠近Coronado Street。

此外，該中心一個戶外食品發放點，將於周一至周五的下午1時至3時，派發乾糧雜貨，亦有流動食物車穿梭於洛杉磯17個社區提供服務。

該中心的行政主管伊爾曼（Donny Irmen）表示：「很多人甚感恐懼，他們正擔心下一餐的著落，未來兩周又如何是好？很多人憂慮的不僅僅是今天，所以他們可以來這裡吃早餐，又可回來吃午餐。午餐後，他們可離去，在外面買些雜貨，再等一個小時，就可以回來吃晚餐了。」

以下是中心派發三餐的時間：

周一至周五：早餐6時30分至7時30分。午餐11時至下午1時。晚餐下午4時30分至5時30分。

周末：早餐7時30到8時30分。午餐12時30到下午2時30分。晚餐下午5時到6時。

戶外食品發放點開放時間：周一至周五下午1時至3時。

此夢想中心也接受社區捐款及招募志工。中心曾在疫情 期間，為社區提供援助，分發了超過500萬份餐食，並曾為受到洛杉磯山火 影響的家庭提供救助。