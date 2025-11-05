我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

亞裔名人堂頒獎 王蔚、馬世雲等享殊榮

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞裔名人堂現場安排賭場慈善活動和亞洲食物夜市。（記者張宏／攝影）
亞裔名人堂現場安排賭場慈善活動和亞洲食物夜市。（記者張宏／攝影）

來自科技、娛樂、金融等領域300多精英，1日齊聚洛杉磯Biltmore酒店，慶祝2025年亞裔名人堂第21屆年度人物頒獎典禮。Vizio創辦人王蔚、運動員姚明、H Mart創辦人權一研、加州財務長馬世雲等成為年度人物，彰顯亞裔影響力。

Vizio創辦人王蔚（William Wang）成為名人堂今年年度人物。（記者張...
Vizio創辦人王蔚（William Wang）成為名人堂今年年度人物。（記者張宏／攝影）

曼哈頓酒店集團董事長羅麗惠（右）出席活動並與韓國第一個女太空人李素妍合影。（記者...
曼哈頓酒店集團董事長羅麗惠（右）出席活動並與韓國第一個女太空人李素妍合影。（記者張宏／攝影）

前SM娛樂老闆李秀滿（左四）和其打造的新女團A2O May合影。（記者張宏／攝影...
前SM娛樂老闆李秀滿（左四）和其打造的新女團A2O May合影。（記者張宏／攝影）

活動現場冠蓋雲集，熱鬧非凡。官方場地設計公司TAO以紫色和蝴蝶作為主元素，將場地布置的美輪美奐。亞裔名人堂CEO謝明錦表示，今年亞裔名人堂頒獎典禮全新升級，年度人物覆蓋韓國、日本、中國大陸和台灣及新加坡等地精英代表。亞裔努力工作服務社區，名人堂致力讓更多亞裔的貢獻被看到，尤其是來自科技、娛樂等領域的亞裔女性表現出色，未來希望聚集更多亞裔力量。

從左至右依次是吳忠國、曼哈頓酒店集團董事長羅麗惠（Kitty Lo）、律師鄧洪、...
從左至右依次是吳忠國、曼哈頓酒店集團董事長羅麗惠（Kitty Lo）、律師鄧洪、天普市議員陳祥寧。（記者張宏／攝影）

CJ集團副董事長李美敬（Miky Lee）為李秀滿頒獎。（記者張宏／攝影）
CJ集團副董事長李美敬（Miky Lee）為李秀滿頒獎。（記者張宏／攝影）

年度人物Cindy黃（右二）和親友合影。（記者張宏／攝影）
年度人物Cindy黃（右二）和親友合影。（記者張宏／攝影）

Vizio創辦人、今年年度人物王蔚（William Wang）表示，很榮幸能獲得這個獎，亞裔文化悠久，勤奮聰明且知識豐富。他的生意是在別人省錢的時候，他掙錢；他打造的Vizio電視價格親民，尤其在萬物皆漲的當下，更有競爭力。且AI的加持，讓看電視變得更容易且有趣。

日本搖滾樂隊X-Japan 隊長、鋼琴家Yoshiki今年不僅入選「時代」周刊百...
日本搖滾樂隊X-Japan 隊長、鋼琴家Yoshiki今年不僅入選「時代」周刊百大人物，也成為名人堂年度人物。（記者張宏／攝影）

活動官方場地設計公司TAO（淘租公）CEO Maggie Tseng（中）和首席...
活動官方場地設計公司TAO（淘租公）CEO Maggie Tseng（中）和首席運營官Kim Song（左）與亞裔名人堂CEO謝明錦合影。（記者張宏／攝影）

華人企業家Cindy Y. Huang和加州財務長馬世雲也獲得年度人物，Cindy Y. Huang表示，這個獎不僅是榮譽，還是鼓勵；鼓勵更多女性勇敢追夢，不要害怕失敗。馬世雲則表示，希望她未來能帶領加州變得更好，展示女性力量。

TAO（淘租公）CEO Maggie Tseng（右一）和張祥華太太王翠玲（左一...
TAO（淘租公）CEO Maggie Tseng（右一）和張祥華太太王翠玲（左一）等女性來賓合影。（記者張宏／攝影）

TAO CEO Maggie Tseng表示，今年是首次和名人堂合作，這次使用金色和紫色為主題色，除代表亞裔的金龍，也加入代表女性重生和希望的蝴蝶元素，希望帶來不一樣的視覺感受。

日本搖滾樂隊X-Japan隊長、鋼琴家Yoshiki今年不僅入選「時代」周刊百大人物，也成為名人堂年度人物。他表示，很開心努力得到認可，是粉絲的支持，他才能站在這裡。亞裔藝術家在世界的影響力日益增加，他鼓勵亞裔藝術家勇敢追夢，在更廣闊舞台發光發熱。

從左至右依次是H Mart創辦人權一研（Il Yeon Kwon）、韓國首位太空...
從左至右依次是H Mart創辦人權一研（Il Yeon Kwon）、韓國首位太空人李素妍（Soyeon YI）和前SM娛樂老闆李秀滿。（記者張宏／攝影）

現場可謂韓國之夜，美國最大的亞洲連鎖超市之一H Mart創辦人權一研（Il Yeon Kwon）、韓國首位太空人李素妍（Soyeon YI）和前SM娛樂老闆李秀滿，都是年度人物。李秀滿攜其女子組合A2O May出場。

H Mart超市在亞裔社區很受歡迎，權一研表示，韓國超市伴隨韓國流行文化一起，在美國亞裔社區發展壯大，很多人問他成功祕訣，其實他做生意很簡單，就是做到最好去滿足客人的需求，很高興H Mart在華人社區也很受歡迎。

亞裔 加州 華人

上一則

食物面臨短缺 「洛杉磯夢想中心」免費供三餐

下一則

南加9歲女同遊失蹤 母半路換車牌行徑可疑

延伸閱讀

不送最高階華為？習近平贈李在明舊型號小米手機 韓媒分析兩大原因

不送最高階華為？習近平贈李在明舊型號小米手機 韓媒分析兩大原因
布碌崙華策會金秋晚會 表揚年度人物

布碌崙華策會金秋晚會 表揚年度人物
位於聯合廣場的POP MART新店周末湧人潮 排隊搶購盲盒

位於聯合廣場的POP MART新店周末湧人潮 排隊搶購盲盒
POP MART新店週末湧入人潮　潮玩迷排隊搶購熱門盲盒

POP MART新店週末湧入人潮　潮玩迷排隊搶購熱門盲盒
H Mart超市Westminster分店 10月17~26日舉辦亞洲美食節

H Mart超市Westminster分店 10月17~26日舉辦亞洲美食節
H Mart Chino分店顧客感恩抽獎 739人中獎

H Mart Chino分店顧客感恩抽獎 739人中獎

熱門新聞

無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
好市多將推出長達一個月的黑色星期五優惠。（好市多官網）

Costco「黑五」特賣長達1個月 折扣商品有這些...

2025-10-27 14:19
30歲中國公民、南加大留學生翁偲喆（又名Steven Weng）面臨八項指控，包括吸毒和四年期間性侵多女性。（洛杉磯市警局提供）

獨╱綑綁+肛門注射...華男博士迷姦案可怕細節曝光

2025-10-28 19:38

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外