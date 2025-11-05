亞裔名人堂頒獎 王蔚、馬世雲等享殊榮

亞裔名人堂現場安排賭場慈善活動和亞洲食物夜市。（記者張宏／攝影）

來自科技、娛樂、金融等領域300多精英，1日齊聚洛杉磯Biltmore酒店，慶祝2025年亞裔 名人堂第21屆年度人物頒獎典禮。Vizio創辦人王蔚、運動員姚明、H Mart創辦人權一研、加州 財務長馬世雲等成為年度人物，彰顯亞裔影響力。

Vizio創辦人王蔚（William Wang）成為名人堂今年年度人物。（記者張宏／攝影）

曼哈頓酒店集團董事長羅麗惠（右）出席活動並與韓國第一個女太空人李素妍合影。（記者張宏／攝影）

前SM娛樂老闆李秀滿（左四）和其打造的新女團A2O May合影。（記者張宏／攝影）

活動現場冠蓋雲集，熱鬧非凡。官方場地設計公司TAO以紫色和蝴蝶作為主元素，將場地布置的美輪美奐。亞裔名人堂CEO謝明錦表示，今年亞裔名人堂頒獎典禮全新升級，年度人物覆蓋韓國、日本、中國大陸和台灣及新加坡等地精英代表。亞裔努力工作服務社區，名人堂致力讓更多亞裔的貢獻被看到，尤其是來自科技、娛樂等領域的亞裔女性表現出色，未來希望聚集更多亞裔力量。

從左至右依次是吳忠國、曼哈頓酒店集團董事長羅麗惠（Kitty Lo）、律師鄧洪、天普市議員陳祥寧。（記者張宏／攝影）

CJ集團副董事長李美敬（Miky Lee）為李秀滿頒獎。（記者張宏／攝影）

年度人物Cindy黃（右二）和親友合影。（記者張宏／攝影）

Vizio創辦人、今年年度人物王蔚（William Wang）表示，很榮幸能獲得這個獎，亞裔文化悠久，勤奮聰明且知識豐富。他的生意是在別人省錢的時候，他掙錢；他打造的Vizio電視價格親民，尤其在萬物皆漲的當下，更有競爭力。且AI的加持，讓看電視變得更容易且有趣。

日本搖滾樂隊X-Japan 隊長、鋼琴家Yoshiki今年不僅入選「時代」周刊百大人物，也成為名人堂年度人物。（記者張宏／攝影）

活動官方場地設計公司TAO（淘租公）CEO Maggie Tseng（中）和首席運營官Kim Song（左）與亞裔名人堂CEO謝明錦合影。（記者張宏／攝影）

華人 企業家Cindy Y. Huang和加州財務長馬世雲也獲得年度人物，Cindy Y. Huang表示，這個獎不僅是榮譽，還是鼓勵；鼓勵更多女性勇敢追夢，不要害怕失敗。馬世雲則表示，希望她未來能帶領加州變得更好，展示女性力量。

TAO（淘租公）CEO Maggie Tseng（右一）和張祥華太太王翠玲（左一）等女性來賓合影。（記者張宏／攝影）

TAO CEO Maggie Tseng表示，今年是首次和名人堂合作，這次使用金色和紫色為主題色，除代表亞裔的金龍，也加入代表女性重生和希望的蝴蝶元素，希望帶來不一樣的視覺感受。

日本搖滾樂隊X-Japan隊長、鋼琴家Yoshiki今年不僅入選「時代」周刊百大人物，也成為名人堂年度人物。他表示，很開心努力得到認可，是粉絲的支持，他才能站在這裡。亞裔藝術家在世界的影響力日益增加，他鼓勵亞裔藝術家勇敢追夢，在更廣闊舞台發光發熱。

從左至右依次是H Mart創辦人權一研（Il Yeon Kwon）、韓國首位太空人李素妍（Soyeon YI）和前SM娛樂老闆李秀滿。（記者張宏／攝影）

現場可謂韓國之夜，美國最大的亞洲連鎖超市之一H Mart創辦人權一研（Il Yeon Kwon）、韓國首位太空人李素妍（Soyeon YI）和前SM娛樂老闆李秀滿，都是年度人物。李秀滿攜其女子組合A2O May出場。

H Mart超市在亞裔社區很受歡迎，權一研表示，韓國超市伴隨韓國流行文化一起，在美國亞裔社區發展壯大，很多人問他成功祕訣，其實他做生意很簡單，就是做到最好去滿足客人的需求，很高興H Mart在華人社區也很受歡迎。