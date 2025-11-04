丈夫拿槍指頭 南加女子遭家暴驚逃

內陸一名女子遭丈夫家暴，被槍指頭。（示意圖，Pexels）

據KTLA5電視台報導，一名內陸帝國地區的女子遭受丈夫家庭暴力，她被丈夫毆打並被用槍指著頭。

這名身分未公開的受害者臉部嚴重受傷，她於1日駕車逃離位於聖安東尼奧高地（San Antonio Heights）Oceanview Drive 2400號街區的住所，前往厄浦蘭市（Upland）警局報案。

這名女子向警方表示，38歲的丈夫莫拉萊斯（Edgar Morales）對她施暴、恐嚇，並強行拘禁她。聖伯納汀諾縣警長辦公室指出，調查人員也得知該名女子的四名年幼孩子當時仍留在家中，而莫拉萊斯過去疑似對孩子們也有暴力行為。

受害女子請求警員前往住所查看孩子狀況，並警告稱，莫拉萊斯家中可能還有多枝槍械。

警方趕抵現場後，成功找到並安全帶出孩子們，但莫拉萊斯本人不在家中。

透過多個警局資料庫協助，警方在芳塔那市（Fontana）找到莫拉萊斯的租賃車輛，並以「高風險交通攔截」行動將其逮捕。聖伯納汀諾縣警長辦公室表示：「在莫拉萊斯的住所內發現多把槍械與大量彈藥，已全數被沒收並妥善保管。」莫拉萊斯目前因涉嫌家庭暴力、刑事威脅及非法拘禁被捕入案。

任何認為自己遭受家庭暴力的民眾，可撥打211尋求幫助，或聯繫全國家庭暴力熱線：1-800-799-7233（SAFE）。