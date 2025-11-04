殺妻、砍岳母 跨性別華女被判終身監禁

我的頻道

記者王若然／波莫那綜合報導
波莫那洛杉磯高等法院。（記者王若然／攝影）
波莫那洛杉磯高等法院。（記者王若然／攝影）

跨性別華女黃薇茜（Weichien Huang，音譯）因使用武士刀殺死妻子費晨晨（Chen Chen Fei，音譯），砍傷岳母黃喜薇（Hsi Wei Huang，音譯），3日被判37年至終身監禁，於加州監獄服刑。

根據城市新聞社報導，波莫那（Pomona）洛杉磯高等法院法官Mike Camacho當天對黃薇茜做出37年至終身監禁的刑期判決。這意味著黃薇茜必須服刑至少滿37年才可以申請假釋。她於案發日2024年7月18日被捕後，一直被刑拘至今。

黃薇茜於10月28日在陪審團的裁決下，被認定殺害妻子一級謀殺罪以及企圖謀殺岳母罪成立。陪審團還裁定，黃薇茜兩項輕罪成立，即傷害配偶及毀壞無線通訊設備，這兩項罪行與2023年5月對費晨晨的家暴案有關。

黃薇茜的岳母黃喜薇通過電話，在中文法庭翻譯協助下表示，黃薇茜「像吸血鬼一樣。」用刀竭力砍出血並「享受」在襲擊中看到血流淌出來。她說，「她沒有任何悔意，」黃喜薇不理解「什麼樣的恨能促成那樣的攻擊。」

今年45歲的黃薇茜，2024年7月18日在與妻子共同居住、位聖迪瑪斯市（San Dimas）家中，用武士刀殺害47歲妻子費晨晨。屍檢報告指出，費晨晨身上有13處刀傷。

負責該案的洛杉磯縣檢察官薩利比（Brittany Saleeby）在24日的結案陳詞中告訴陪審團，黃薇茜「憤怒、危險、暴力且控制慾強」，稱費晨晨的死是「蓄意攻擊」。而辯護律師科爾（Magaly Cole）則反駁，她的當事人應該被判較輕的過失殺人。黃薇茜在庭審中自證服用至少15年的止痛藥，案發前後四天不記得任何事情，包括殺害妻子的過程。

有路人在案發當日恰好拍下滿身是血的黃喜薇拿著武士刀走在大街上的視頻。警察到來後，她將刀仍在地上，舉起雙手。庭審過程中呈現的證據顯示，黃喜薇當時在房屋中睡覺，被女兒房間傳來的聲音驚醒，她隨即衝進房內時，看到被告手持長劍，而女兒倒臥在血泊中。她稱，被告接著多次用劍砍向她，並對她說，即將到來的生日「將是妳的死期」。之後，黃喜薇奮力奪下長劍並逃出屋外求助。

