這類出租屋每間臥室恐徵5000美元稅 房東「苦不堪言」

聖地牙哥考慮對短租屋，徵收每間臥室5000美元稅。（記者邵敏／攝影）

南加 州聖地牙哥 正考慮對短期租賃房產開徵新稅，每間臥室5000美元。此舉引發爭議，支持者認為該稅可帶來每年上億美元的稅收，釋放更多住房供當地居民長期租住、購買；但反對者警告，這項措施可能讓短租屋房東破產、打擊城市旅遊產業。不少南加華人 經營短租屋生意，聽聞此信息「苦不堪言」。

聖地牙哥市府近日考慮推出一項名為「度假屋營運稅」（Vacation Home Operation Tax）的新稅制，每間臥室每年課稅5000美元，該稅可為市府帶來高達1億3500萬美元年稅收。這項提案適用於約1萬644處房產，其中一半用於全職短期租賃屋，另一半則是空置的第二套房屋。

市議會規則委員會近日以3比1投票通過這項提案，並送交下一階段審議，若市議會全體批准，明年夏天將由市民公投。據inewsource.org報導，在首次投票前，支持者和反對者進行了長達兩小時的公開辯論。

提案發起人、市議員Sean Elo-Rivera表示，此舉主要為遏止外地與外國投資者炒作房產、排擠當地家庭。他表示，99%的聖地牙哥居民不會繳納這項稅，「我們希望努力工作的家庭，能繼續在自己的社區居住、生活。」Elo-Rivera接受「聖地牙哥時報」採訪時，稱這項稅收惠及當地居民，他批評太多房屋長期空置或作為度假屋出租，導致本地家庭難以找到住所。

不過，投下反對票的市議員Raul Campillo指出，雖然僅有約1%的居民需繳此稅，但其經濟影響將遍及全市。「短租業在聖地牙哥支撐著約1萬8000個工作機會，任何稅收變動都會波及各行各業，最終讓所有人受影響。」

南加不少華人經營短租屋生意，一些華人將自住房的後屋改建成短租房，「以房養房」維持每月高額貸款費用。他們擔心，聖地牙哥這項提案一旦通過，也會波及南加其他城市，「每間房5000美元稅收，幾乎上繳全年利潤。」

短租數據公司AirDNA經濟研究總監Bram Gallagher認為，若實施該稅目，經濟實惠的短期租賃可能會從市場消失。他指出，多數短租業主實際上是當地居民，只有三分之一的房產由專業機構管理，即投資者參與其中。Gallagher預測，這項稅將迫使中低價短租退出市場，同時推高其他房源價格。這位經濟學家提醒，並非所有短租房都用於旅遊，有些為臨時醫護人員、建築工人、季節性農業工人等提供臨時住所。

數據顯示，聖地牙哥每月約1萬4400套短期租賃房源，其中不到一半全年可租，2024年平均入住率為65%，多數屋主一年僅出租約117天。若以平均日租金210美元計算，業主年收入約2萬4500美元，扣除貸款、水電、保險與清潔成本後，利潤有限。Gallagher表示，若再加上每間臥室5000美元的新稅，許多人將從小有盈餘變成虧損。