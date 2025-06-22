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長青書局創辦人劉冰 見證南加華文書店興衰

記者啟鉻／洛杉磯報導
劉冰創辦、位於蒙特利公園市的長青書局。（受訪人提供）
劉冰創辦、位於蒙特利公園市的長青書局。（受訪人提供）

在洛杉磯華人社區，提到華文書店長青書局，不少長者一定有所回憶與感觸。這家陪伴無數華人新移民走過打拚歲月的華文書店，由來自台灣、祖籍中國上海的移民劉冰一手創辦。他憑藉在台灣的印刷出版背景，在洛杉磯開設第一家規模書局。鼎盛時期擁有多家分店，是當時南加州華人社區中最具規模、讀者最廣的華文書店。

長青書局創辦人劉冰。（受訪人提供）
長青書局創辦人劉冰。（受訪人提供）

如今，90多歲高齡的劉冰望著南加華人書店的起落，感慨萬千。他見證了華文書店的興盛與式微，也道出南加州華人文化空間的變遷與時代轉折。

劉冰表示，他因年事已高已不再經營書局業務，但平時健身、讀書、寫書必不可少。談起1978年在華人眾多的蒙特利公園市開設第一家長青書局，他說，當時長青書局很快發展到多家，凡是有大華超市的地方必定能找到長青書局，遍布在蒙市、羅蘭岡、哈岡、喜瑞都、爾灣、北好萊塢等地。同時，長青書局也成為南加地區文人雅士、社區知識分子舉辦專題知識講座與文化活動的地點，是許多人精神上的「補給站」。在那個還沒有智慧型手機的年代，來這裡翻閱報刊、選購繁簡體新書、聽一場知識座談、參與文化活動，是不少華人移民生活的一部分。

長青書局的文化沙龍舉辦各種文化活動。（受訪人提供）
長青書局的文化沙龍舉辦各種文化活動。（受訪人提供）

劉冰先前在台灣的世界書局工作，對書籍出版發行銷售渠道很專業，屬於「內行」。當時南加州台僑移民居多，華文書店很少，華埠只有兩家，檔次和規模不足以滿足華人新移民增長的需要。於是他根據市場發展趨勢，決定在華人較多的蒙市開設首家華文書店，正式開業時間在1978年9月。

劉冰表示，書局開業之初，也遇到經營上的挑戰。幸好他在經營印刷業，用印刷賺到的錢「養活」書店。因趕上中國移民愈來愈多，他針對各個特定讀者群對書籍的愛好興趣打市場，逐漸吸引大量讀者光顧，長青書局名聲在新移民中也愈來愈響亮。1984年他到中國訪問，並探索了解中國書市，開始從中國向美國引進簡體字書籍，滿足當時中國新移民對簡體版書籍的需要。當時世界日報在長青書局一天就銷售數千份。

隨著長青書局日益壯大，劉冰開始將中文書籍推廣到主流圖書館、大學校區。他到一些公共圖書館與負責人商談提供中文書籍，還為大學供應專業中文圖書。他還向全美如華盛頓、達拉斯、紐約等地一些小規模中文書店批發來自台灣的中文書籍，價格與台灣原價一樣。

劉冰說，在經營書局同時，他還經營出版業，主要向新移民提供在美國生活的實用知識書籍。比如怎樣考駕駛執照、申請移民、實用法律知識等，他還向華人社區讀者引進美國人撰寫、有版權的在美國生活小冊子，比如怎樣申請美國郵局的工作等，豐富了新移民在美國生活工作常識。由於有了中文版的報考郵局參考書，考入美國郵局的華人也越來越多。

2022年，由於電子版書籍愈加普及，華人書店生意滑落，房租卻持續看漲。劉冰說，他在聖蓋博市的一家店，起初每月房租2000美元，後來竟然漲到8000多美元。看到書店經營趨勢，他決定逐步將書店脫手。他認為，現在南加地區尚存的華文書店，並非專門以書籍、雜誌期刊為主，而是多種經營，兼含雜貨銷售了。

劉冰表示，南加州華文書店走到今天這一步，覺得很可惜。但他相信，喜歡紙質版本書籍的讀者還是大有人在，因為與在手機、電腦上閱讀電子書的「感覺」「味道」是絕對不一樣的！

華人 移民 南加

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