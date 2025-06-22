大通藍寶石卡 新增LAX休息室

LAX的藍寶石卡會員休息室即將開放，可容納150名旅客，位於國際航廈（TBIT）的第148號登機門附近。(Chase網站圖片）

大通藍寶石卡（Chase Sapphire Reserve）795美元年費含金量大增，該卡持有者可享八個機場的藍寶石休息室，近期還將新增三個，其中包括洛杉磯國際機場 （LAX ） ，且能享受私人停機坪接送服務和茶點。

根據View from the Wing報導，大通藍寶石卡休息室，在紐約、波士頓、聖地牙哥 和香港等地均有，同時將在洛杉磯、達拉斯和拉斯維加斯新增三個。

LAX的藍寶石卡會員休息室，占地9234平方英尺，最多可容納150名旅客，位於國際航廈（TBIT）的第148號登機門附近。Chase Sapphire Reserve、J.P. Morgan Reserve和Ritz-Carlton Visa持卡人（包括授權用戶），持當天登機牌，可在航班起飛前三小時內使用該休息室，同時還可邀請兩名客人免費，其後每增加一名客人，需額外支付27美元。

休息室的客人將獲得護送服務，面向那些希望在國際航廈內或前往其他航廈時享有更私密、更無縫旅程的乘客。在休息室，乘客可找到便利包和茶點。除此之外，客人可選擇最先登機或最後登機，根據規定，VIP空乘將陪同他們通過登機橋門，機上機組人員將檢查他們的證件。

目前大通銀行信用卡的Priority Pass服務（需額外購買），在LAX可享福利有：在第三和第六航廈候機時暢玩配備高速網路的遊戲機。Priority Pass會員可享1小時免費遊戲，外加1份點心和1杯無酒精飲料，或1小時遊戲和1杯酒精飲料。還可使用在第一航廈和國際航廈的The Be Relax Spa按摩和芳香療法服務。