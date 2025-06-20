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粵劇改變自閉少年 藝程新生代8月唱響南加

記者劉子為/艾爾蒙地報導
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與會嘉賓合影留念。（記者劉子為/攝影）
與會嘉賓合影留念。（記者劉子為/攝影）

沉寂數年後，粵劇之聲再度響起。由羅省婦女新運會主辦、藝程文化交流協會協辦的「藝程新世代粵劇交流才藝表演2025」，即將於8月17日隆重登場。這不僅是一場文化演出，更是一群在美國出生長大的年輕華裔，用青春與熱情對傳統粵劇發出的深情告白。

羅省婦女新運會主席袁璐表示，自2015年首次邀請藝程協辦兒童粵劇公演以來，雙方合作無間，直到2021年因疫情停辦。期間創辦人張莉英老師及熊文希老師先後返回香港與馬來西亞，藝程亦完成代際交接，迎來新世代的承擔。

現就讀於UCLA音樂產業系的林智遠是此次演出的核心成員之一。他從10歲起接觸粵劇，原本只是「覺得好玩、好奇」，沒想到這個偶然的選擇，卻成為他人生的重要轉捩點。「我有自閉症，起初難以專注、也無法與人溝通，」林智遠坦言，「但學習粵劇教我如何專注、如何表達。它讓我找到一個能與世界連結的方式。」

另一位演出者余采嵐，今年18歲，即將升讀史丹福大學。她6歲起習粵劇，起初是因為在中秋節活動中試穿戲服，被華麗的服飾與精緻頭飾所吸引。「剛開始我一句粵語都不懂，粵劇的語言又像古文詩歌，對我來說是一場艱鉅的挑戰。」

根據藝程文化交流協會會長林智永介紹，此次公演節目內容豐富，五位藝程新生代學員林智遠、羅嘉欣（Emily La）、余采嵐、畢紫儀（Chloe Bi）、馬詠旎（Melanie Mar），將重演他們童年演出過的經典折子戲，包括「幽媾」、「帝女花」、「梁祝之十八相送」、「洛水夢會之絲帶舞」，以及二胡與中西合璧樂器合奏。

該公演將於8月17日（星期日）下午1時30分在艾爾蒙地市的華僑文教中心大禮堂舉行。本次活動免費入場，憑票觀賞。

表演者之一余采嵐6歲起習粵劇，她在現場分享學習粵劇的心路歷程。（記者劉子為/攝影...
表演者之一余采嵐6歲起習粵劇，她在現場分享學習粵劇的心路歷程。（記者劉子為/攝影）
表演者林智遠表示，粵劇讓他學會如何專注、如何表達，讓他找到一個能與世界連結的方式...
表演者林智遠表示，粵劇讓他學會如何專注、如何表達，讓他找到一個能與世界連結的方式。（記者劉子為/攝影）
羅省婦女新運會主席袁璐宣布，「藝程新世代粵劇交流才藝表演2025」即將於8月17...
羅省婦女新運會主席袁璐宣布，「藝程新世代粵劇交流才藝表演2025」即將於8月17日隆重登場。（記者劉子為/攝影）
藝程文化交流協會的負責人、學生、家長共同祝願演出能圓滿成功。（記者劉子為/攝影）
藝程文化交流協會的負責人、學生、家長共同祝願演出能圓滿成功。（記者劉子為/攝影）

史丹福大學 疫情 艾爾蒙地

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