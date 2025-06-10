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川普動員兵力 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

拒羈押移民 格蘭岱終止與ICE合約

編譯陳盈霖／綜合報導
格蘭岱與移民暨海關執法局解約，不再協助關押無證客。（示意圖，取自Glendale市府臉書）
格蘭岱與移民暨海關執法局解約，不再協助關押無證客。（示意圖，取自Glendale市府臉書）

Common Dreams報導，擁有移民人口超過50%的格蘭岱（Glendale）8日宣布，基於「維護社區信任」需求，將終止與移民暨海關執法局（ICE）合約，不再於當地監獄羈押移民。這項決定是在ICE於格蘭岱鄰近城市洛杉磯掃蕩非法移民引發抗議衝突之際宣布，展現該城市庇護移民社區決心。而ICE宣布，至少已逮捕118名移民。

7、8日周末兩天抗議活動引發全國關注，川普更派遣國民兵到洛杉磯，洛杉磯警察授權使用「非致命彈藥」，包括催淚瓦斯和橡膠子彈，使抗議活動衝突升級。抗議者手持看板，如「ICE：離開我們的區」、「ICE=恐怖主義」及「歷史將記住」等。

格蘭岱官員在8日的聲明中強調，「終止（ICE）合作的決定並非出於政治考量」，但部分觀察者指出，此公告正值抗議活動升級及全國範圍支持移民活動進行之際。格蘭岱官員表示，「無論合約範圍多小或管理多謹慎，公眾對ICE合約看法已成為分裂的根源，此決定基於該市核心價值，意即公共安全、本地問責制度和信任。」

當局並補充，格蘭岱警方不執行移民法，完全遵守2017年通過的SB 54號「加州價值法案」（California Values Act），該法使加州成為全美第一個庇護州，禁止地方和州執法機構允許聯邦移民當局使用其設施空間。

然而自1月以來，已有82名被ICE拘留的移民被羈押於格蘭岱監獄，每次停留約六至12小時。市府發言人告訴NBC 4電視台，警察已確保替移民提供「清潔的居住環境，隨時可用的醫療服務、家屬探視及法律諮詢。」但來自移民辯護法律中心移民律師休士頓（Sarah Houston）日前在市議會上指出，她的當事人在拘留期間有長達九小時沒食物可吃。「歷經周末駭人聽聞的突襲和侵犯行為後，我們地方社區更應團結，保護移民兄弟姐妹，實現加州價值法案初衷」休士頓說。

其他加州城市在「加州價值法案」通過後，已終止與移民當局合約，但格蘭岱市當時市警局長卡斯特羅（Robert Castro）反對，仍維持自2007年以來與ICE協議。根據洛杉磯時報，該市經理曾警告不要取消合約，以維持與聯邦當局良好關係。

南加州美國公民自由聯盟資深政策顧問Andres Kwon告訴洛杉磯時報，格蘭岱市與ICE合約「令人震驚」。「這項合約實際上在幫助川普政府推行其大規模驅逐計畫，該計畫具有種族主義色彩，侵犯無數人憲法、公民及人權」他補充，「我們目睹蒙面的ICE及聯邦特工帶走洛杉磯居民，拆散家庭，格蘭岱如何確保其羈押的洛杉磯居民沒有遭違憲拘留呢？」

非法移民 ICE 洛杉磯

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