我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓網路一度停擺 中俄也連不上 研究人員：似是內部問題

馬斯克刪文止戰？2篇批川普爭議推文已撤

南海岸武術隊勇奪48獎牌 黃家三兄妹摘金獲選美國功夫隊

橙縣訊
黃建忠（右一）、何菁菁與三名獲選國家功夫隊的孩子，與教練孔香金（左二）、助教Lareina合影。（家長提供）
黃建忠（右一）、何菁菁與三名獲選國家功夫隊的孩子，與教練孔香金（左二）、助教Lareina合影。（家長提供）

第17屆加州國際武術錦標賽日前在聖荷西盛大舉行，代表南海岸中華武術隊參賽的「孔龍隊」19名隊員，因基本功底扎實，技壓群雄，勇奪27金、9銀、12銅，共48面獎牌，其中黃筆碩三兄妹獲選國家功夫隊員，老二黃奇果贏得全能優異獎，黃家三兄妹成為全場最耀眼新星。

由美國武術聯合會（USAWKF）授權，世界太極科學聯合會主辦的加州國際武術錦標賽，是美國規模最大國際武術賽事，今年共有來自全美和眾多國家共91個代表隊，1608名選手參賽，在5月24日舉行的開幕典禮，包括選手、裁判和家長更超過3000人參加，場面盛大。

南海岸中華文化中心所屬的南海岸中華武術隊，今年選出19名隊員組成「孔龍隊」參賽，其中年齡最小僅六歲，最大14歲，經過兩天激烈角逐，共拿下27面金牌、9面銀牌、12面銅牌和兩項全能優異獎。比賽中最受注目是黃筆碩(13歲)、黃奇果(10歲)和黃多蕾(7歲)三兄妹，分別以雙鉤、雙刀、長槍、長拳與刀、棍等演示項目，各獲得多面金牌，比賽結果三兄妹不僅全都獲選為國家功夫隊員，老二黃奇果更在9-10歲組綜合評分中，從200多名參賽選手中，獲得第三名全能優異獎佳績。

三兄妹的媽媽何菁菁介紹，南海岸中華武術隊指導孩子學武術很用心，她便先送哥哥黃筆碩來學，因為學得很開心，連帶也帶動弟妹都來學。她還說，三個孩子接觸武術後，不僅強身健體，在學習上更專注，並培養了堅定意志。像老大筆碩已成功挑戰四天三夜敦煌108公里徒步沙漠行。爸爸黃健忠也說，看到孩子在比賽場上充滿自信的表現，他和太太感到很驚喜，感謝教練孔香金和助教Lareina的用心指導，讓孩子在面對公眾時更有自信。

中華武術隊教練孔香金則強調，這次比賽比的不只是動作，更是專注、勇氣與成長的展現。她感謝學員不怕艱苦的堅持與努力，也感謝教練團隊的熱情投入，更感謝家長們默默支持，讓孩子們得以在舞台上閃耀發光。

今年國際武術錦標賽項目涵括：現代武術拳（如長拳、南拳、太極拳）、傳統武術拳（如傳統拳、象形拳、內家拳）、傳統軟兵器（如三節棍、雙鞭）、健身氣功（如八段錦、五禽戲）、對練和集體項目等。參賽者依照年齡分為A組（6歲及以下）至K組（66歲及以上），總計11個組別。

南海岸中華武術隊孔龍隊這次在國際武術錦標賽勇奪佳績，隊員，教練和家長大合影。（家...
南海岸中華武術隊孔龍隊這次在國際武術錦標賽勇奪佳績，隊員，教練和家長大合影。（家長提供）
國際武術錦標賽弟弟黃奇果舞雙刀。（家長提供）
國際武術錦標賽弟弟黃奇果舞雙刀。（家長提供）
國際武術錦標賽妹妹黃多蕾揮單刀。（家長提供）
國際武術錦標賽妹妹黃多蕾揮單刀。（家長提供）
國際武術錦標賽黃筆碩使出雙鉤。（家長提供）
國際武術錦標賽黃筆碩使出雙鉤。（家長提供）

加州 聖荷西

上一則

美國江蘇總商會換屆 徐曉峰接棒會長

下一則

ICE突襲抓無證客 洛市中心遭圍堵

延伸閱讀

22歲中生原訂秋季入讀哈佛碩士 考慮改去牛津

22歲中生原訂秋季入讀哈佛碩士 考慮改去牛津
錯遭遣返的「馬州男」被送回美國 面臨人口販運等指控

錯遭遣返的「馬州男」被送回美國 面臨人口販運等指控
華為追趕輝達技術「成本與時間超乎預期」

華為追趕輝達技術「成本與時間超乎預期」
川習通話後 中國官媒：美方8舉措干擾破壞雙方共同繁榮

川習通話後 中國官媒：美方8舉措干擾破壞雙方共同繁榮
越南平衡對美貿易 簽署14億美元農產品採購MOU

越南平衡對美貿易 簽署14億美元農產品採購MOU
走私致命真菌 密西根大學中國研究員非首次 國會議員憂毀美國農業

走私致命真菌 密西根大學中國研究員非首次 國會議員憂毀美國農業

熱門新聞

六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

2025-05-30 20:36
富國銀行大樓。 (谷歌地圖)

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

2025-06-05 18:37
HSI Los Angeles在南加一個地下夜總會逮捕36名中國及台灣籍人士，理由為非法滯留美國。（X@HSI Los Angeles影片截圖）

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

2025-05-31 17:09
TSA表示，好市多會員卡並非政府頒發的有效證件，不應被視為合法的身分識別方式。（記者劉子為/攝影）

TSA：好市多會員卡不能登機 但這些證件可以

2025-06-06 15:45
阿罕布拉市近日驚傳一起命案，一名42歲男子涉嫌在家中刺殺七旬年邁母親。（示意圖取自PEXELS網站）

華人區震驚命案 洛男子疑弒母後自殘 身份竟是...

2025-05-30 14:15
倡議人士說，加州是個老不起的地方。（美聯社）

白卡資產門檻恐將降回2000元 眾多保戶擔憂失去資格

2025-06-02 02:19

超人氣

更多 >
若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」

若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」
加熱剩菜時忽略一步驟 當心病菌吃下肚

加熱剩菜時忽略一步驟 當心病菌吃下肚
頭髮該多久洗一次？ 捲髮族不想毛躁記住這些清潔原則

頭髮該多久洗一次？ 捲髮族不想毛躁記住這些清潔原則
親子北京移居加州2年 物價高到嚇人但有一最大收穫

親子北京移居加州2年 物價高到嚇人但有一最大收穫
ICE突襲洛市中心抓捕無證客 裝甲車被百人包圍抗議

ICE突襲洛市中心抓捕無證客 裝甲車被百人包圍抗議