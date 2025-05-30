按摩也有世界賽 南加華男每日訓練10小時奪雙金

邱暉崇（中）在2025年歐洲按摩錦標賽頒獎台上高舉右臂，胸前掛著雙金，展現奪冠喜悅。（圖／邱暉崇提供）

南加州 華人按摩治療師邱暉崇（Alexander Huei Chung Chiu），日前於2025年歐洲按摩錦標賽中，以融合中式推拿與太極動作的創新技法，在亞洲式按摩與運動按摩兩項目中贏得雙金，成為來自40多國、252位參賽者中，唯一獲得兩面金牌的選手。

本屆賽事為國際按摩界盛事，分設亞洲式、面部護理、純泰式、SPA美容、運動、健康與西式按摩7大類，每人限報兩項。每場比賽時長70分鐘，評分標準包括技術能力、人體工學、流暢度、創新性及顧客互動，總分85分。

邱暉崇此次以中式推拿結合太極動作參賽，展現自然流暢的節奏與精準技術，並於運動按摩類別中施展深層肌肉放鬆與拉伸技巧，獲評審團高度肯定。

邱暉崇2018年自台灣移居美國後，轉行學習按摩，修畢500小時課程並考取執照，因觀看國際賽影片而立志投身競技，並拜師包括Steve Zhang與Wassa等多位世界冠軍，接受嚴格訓練。

為備戰本屆賽事，邱暉崇每日訓練10小時，持續4至5個月，並在當地台灣社區招募逾30名志願者配合演練。他表示：「每一個動作都需反覆練習、錄影檢視姿勢是否正確。」比賽當日出發前，一位台灣太太親自送來為其縫製的比賽專用拉伸帶，令他感動不已。

頒獎當日適逢母親節 ，當他站上頒獎台、得知再奪第二面金牌時，激動落淚。他表示，當下第一個想到的，就是已故母親，使這份榮耀格外有意義。

邱暉崇歷年所獲獎章與榮譽證書一覽無遺，包括2025歐洲按摩錦標賽雙金、GL國際賽、World Massage Festival名人堂等。（圖／邱暉崇提供）

自2023年起，邱暉崇已累計獲得18面國際獎牌，其中16面為金牌，成績包括2025年國際按摩錦標賽與GL國際賽東方自由式金牌、2023年加州自由式冠軍、2025年密歇根專業組冠軍等。

2024年，邱暉崇在加州創立「亞洲按摩交流協會」，並擔任會長。該協會推動專業技術提升，計畫於全美各州開設系統性課程，以工作實務與按摩技術教學為核心，協助業界從業者增長技能。

邱暉崇目前亦為美國多州與全國級按摩冠軍賽裁判，並積極與美國按摩協會（World Massage Festival）合作，期望於全國賽事中設立「中式推拿」專項，使其自「亞洲式按摩」類別中獨立，推動中式按摩發展與專業地位。