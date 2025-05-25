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國殤日 洛縣致敬退伍軍人和家屬 表彰伊頓野火救災警消

記者張宏╱亞凱迪亞報導
洛杉磯縣縣政委員巴格（左三）與洛縣警長盧納（左一），表揚伊頓野火中做出重大貢獻的警察和消防人員。（記者張宏／攝影）
洛杉磯縣縣政委員巴格（左三）與洛縣警長盧納（左一），表揚伊頓野火中做出重大貢獻的警察和消防人員。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣第27屆「向退伍軍人和軍人家庭致敬」大會，於國殤日（Memorial Day）上午在亞凱迪亞公園盛大舉行，數千名民眾聚集緬懷為國捐軀的將士，表彰伊頓野火中英勇付出的警消人員。活動由縣長巴格（Kathryn Barger）主持，現場有百個攤位提供各種資訊。

洛杉磯縣縣政委員巴格（左三）嘉獎在伊頓野火中做出重大貢獻的當地警察和消防。（記者...
洛杉磯縣縣政委員巴格（左三）嘉獎在伊頓野火中做出重大貢獻的當地警察和消防。（記者張宏／攝影）

（影音來源：記者張宏）

巴格和老兵及其家屬們親切合影交談，今年著重嘉獎在伊頓野火中做出重大貢獻的當地警察和消防人員。她表示，每年舉行該活動都懷著同樣的心情，正是上一代的犧牲保證下一代擁有自由的生活。國殤日不僅是一個長周末，更是民眾感激退伍軍人的奉獻，並在他們生活遇到困難時給予關注。今年尤其要表彰在伊頓野火中衝鋒陷陣的警察和消防人員，沒有他們的無私付出，就沒有民眾家園和財產的安全。

（左起）加州眾議員方樹強、聯邦眾議員趙美心、巴格和洛縣警局局長盧納。（記者張宏／...
（左起）加州眾議員方樹強、聯邦眾議員趙美心、巴格和洛縣警局局長盧納。（記者張宏／攝影）
（左起）亞市華裔市長關美滿、副市長王愛琳、市議員傅達文、鄭博仁和高卿出席活動。（...
（左起）亞市華裔市長關美滿、副市長王愛琳、市議員傅達文、鄭博仁和高卿出席活動。（記者張宏／攝影）

聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強、洛杉磯縣警局局長盧納、亞市市長和議員們均出席活動。趙美心表示，她的父親也曾是退伍老兵，所以她每年都會參加老兵致敬活動，這個節日對她意義重大，很多華人都是退伍老兵，他們有些人為國犧牲，應該獲得尊重和認知。尤其在今年伊頓野火災害時，警消人員和軍人都發揮了重要作用，他們是社區的英雄，值得被嘉獎和銘記。

現場活動內容豐富多彩，有免費理髮、做指甲和流動餐車，還匯集百個攤位，多數是來自洛縣政府各個部門，現場提供各種實用資訊。如洛縣年長者和殘障服務局的成人保護項目為6萬名老人和殘障人士提供服務，在洛縣設有23個辦事處，無論收入都有資格享受。如有老人遭受虐待或護理疏忽都可撥打811-477-3646。65歲以上長者和生活不能自理的成年人，也可選擇身邊鄰居或朋友擔任義工司機，洛縣政府會向其提供里程補助，詳情可聯繫[email protected]申請或者撥打888-863-7411。

參加活動的聖蓋博居民Tina劉表示，每年國殤日都會來參加紀念活動，現場不僅有各種政府資訊，且也是對軍人付出表達感謝的日子，以這樣方式過節很有意義。

洛縣 眾議員 洛杉磯

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