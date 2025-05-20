我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「陪老闆睡前聊天」週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

TLC實境「我的600磅人生」女主角病逝 得年40歲

受野火影響供水系統 恢復安全

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
1月洛杉磯發生大火，寶馬山與艾塔迪那約2萬3000用戶供水系統均被標誌停止飲用，如今均已完全恢復飲用水標準。（NBC）
1月洛杉磯發生大火，寶馬山與艾塔迪那約2萬3000用戶供水系統均被標誌停止飲用，如今均已完全恢復飲用水標準。（NBC）

洛杉磯時報報導，洛杉磯地區1月發生大規模野火，寶馬山和艾塔迪那約2萬3000名用戶的供水系統均被建議「請勿飲用」和「請勿煮沸」。加州監管機構日前宣布，艾塔迪那的洛斯弗洛雷斯（Las Flores）水務公司已解除警告，九個受火災影響的供水系統，在火災發生四個月後，全數恢復供應安全飲用水。相關單位建議，居民恢復使用自來水時，先讓所有水龍頭至少流動五分鐘，以清洗家庭管線系統。

加州水資源管理委員會（State Water Resources Control Board）主席Joaquin Esquivel表示，解除飲用水警告，標誌災後復原工作進入一個重要里程碑。

在火災期間及災後，州政府要求地方相關單位測試潛在汙染物，其中「苯（benzene）」是致癌物，存在塑膠、經過處理的建築木材及野火煙霧中。火災期間，水系統壓力下降時，苯可能進入供水系統，居民可能飲用被汙染的水或因自來水加熱、煮沸時釋放到空氣中的苯，而受影響。

為恢復供水安全，相關單位關閉災區成千上萬連接點，以恢復供水系統壓力，進行多次循環沖洗，清除管道中殘留的汙染物後，再行檢測。這一過程反覆進行，直到乾淨為止。

加州 洛杉磯

上一則

預算減 2氣象辦公室 停止24小時預報

下一則

美青年學生交流團即起報名 免費訪華

延伸閱讀

擴大覆蓋無證客 加州28億補白卡缺口 但僅確保到6月

擴大覆蓋無證客 加州28億補白卡缺口 但僅確保到6月
PG&E捐加州消防基金會500萬元 擴建消防員紀念碑

PG&E捐加州消防基金會500萬元 擴建消防員紀念碑
南加近期恐出現「危險高溫」 警惕野火風險

南加近期恐出現「危險高溫」 警惕野火風險
聖地牙哥北部64戶小區 全美首個防野火認證社區

聖地牙哥北部64戶小區 全美首個防野火認證社區
新州松林野火第2名縱火嫌犯遭起訴 年僅17歲

新州松林野火第2名縱火嫌犯遭起訴 年僅17歲
電力公司向用戶徵費防範野火 夏州議會通過法案

電力公司向用戶徵費防範野火 夏州議會通過法案

熱門新聞

律師指出，假結婚交易中，「敲詐勒索」已成為常態。（示意圖，取材自Unsplash.com）

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

2025-05-13 23:44
秋前原的臉部瘀青。（「Go Fund Me」）

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

2025-05-15 16:25
黃石公園附近重大車禍造成7死8傷，其中兩名罹難者是亞凱迪亞居民。（美聯社）

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

2025-05-18 15:45
一名裝扮成亞馬遜送貨員的男子走到門口。（ABC7電視台）

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

2025-05-19 15:19
通過假結婚申請綠卡，最近價格飆漲至15萬美元。(示意圖，取材自Pexels)

婚姻綠卡黑市價飆至15萬美元 需求仍旺

2025-05-14 13:49
車禍導致四名乘客全部身亡，其中三人是兄弟姊妹。（GoFundMe籌款頁面）

南加慘烈車禍4人喪生 其中3人為兄弟姊妹 最小僅10歲

2025-05-12 14:52

超人氣

更多 >
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利