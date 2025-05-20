受野火影響供水系統 恢復安全

1月洛杉磯發生大火，寶馬山與艾塔迪那約2萬3000用戶供水系統均被標誌停止飲用，如今均已完全恢復飲用水標準。（NBC）

洛杉磯 時報報導，洛杉磯地區1月發生大規模野火，寶馬山和艾塔迪那約2萬3000名用戶的供水系統均被建議「請勿飲用」和「請勿煮沸」。加州 監管機構日前宣布，艾塔迪那的洛斯弗洛雷斯（Las Flores）水務公司已解除警告，九個受火災影響的供水系統，在火災發生四個月後，全數恢復供應安全飲用水。相關單位建議，居民恢復使用自來水時，先讓所有水龍頭至少流動五分鐘，以清洗家庭管線系統。

加州水資源管理委員會（State Water Resources Control Board）主席Joaquin Esquivel表示，解除飲用水警告，標誌災後復原工作進入一個重要里程碑。

在火災期間及災後，州政府要求地方相關單位測試潛在汙染物，其中「苯（benzene）」是致癌物，存在塑膠、經過處理的建築木材及野火煙霧中。火災期間，水系統壓力下降時，苯可能進入供水系統，居民可能飲用被汙染的水或因自來水加熱、煮沸時釋放到空氣中的苯，而受影響。

為恢復供水安全，相關單位關閉災區成千上萬連接點，以恢復供水系統壓力，進行多次循環沖洗，清除管道中殘留的汙染物後，再行檢測。這一過程反覆進行，直到乾淨為止。