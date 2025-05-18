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台美人傳統周 蒙市園遊會歡樂登場

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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園遊會現場設有台灣美食與文化攤位，吸引大小朋友踴躍參與，不少家庭三代同堂，全場洋溢歡樂氣氛。（記者張庭瑜╱攝影）
園遊會現場設有台灣美食與文化攤位，吸引大小朋友踴躍參與，不少家庭三代同堂，全場洋溢歡樂氣氛。（記者張庭瑜╱攝影）

慶祝亞太裔傳統月，2025年台美人傳統周園遊會17日在蒙特利公園市（Monterey Park）巴恩斯公園（Barnes Park）登場，舞台節目從早到晚，數十個台灣小吃與文化攤位前人流絡繹不絕，許多家庭扶老攜幼三代同歡，現場也吸引了其他族裔民眾共襄盛舉，充分展現台灣文化的多元魅力與社區凝聚力。

園區內各式台灣文化、手作、教育與僑社攤位排列整齊，不少家長帶小孩穿梭其間，邊品嚐...
園區內各式台灣文化、手作、教育與僑社攤位排列整齊，不少家長帶小孩穿梭其間，邊品嚐、邊學習，體驗豐富台灣元素。（記者張庭瑜╱攝影）

台美人傳統周總召宋怡欣說︰「台美人傳統周不只是慶典，更是文化認同的實踐與延續。我們希望透過這樣的活動，讓下一代也能理解台灣文化並感驕傲。」

洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長致詞：「文化就是台灣的力量，園遊會正是一個展現這份力量的平台。」他感謝主辦單位用心籌辦，讓台灣文化在美國土地上持續發光發熱。他笑說，今年天氣難得涼爽，「是參加以來最舒服的一次，也象徵我們的努力得到老天爺的祝福。」

台灣會館董事長田詒鴻強調，台美人傳統周是社區文化傳承的重要時刻，「不只是吃喝玩樂，更是一場屬於我們文化記憶的再現與集體共鳴。」

聯邦眾議員趙美心年年出席，見證活動從小型社區集會發展為具影響力的大型文化嘉年華。她也提到，美國與台灣應該簽署雙邊租稅協定，強化經濟交流，她已在國會提出相關法案，期盼台美關係更進一步。

園遊會的美食攤位擠滿排隊民眾，鹽酥雞、滷肉飯、珍珠奶茶等台灣經典小吃最受歡迎，香...
園遊會的美食攤位擠滿排隊民眾，鹽酥雞、滷肉飯、珍珠奶茶等台灣經典小吃最受歡迎，香味飄散全場，成為現場焦點之一。（記者張庭瑜╱攝影）
園遊會舞台活動吸引大量民眾入場觀賞，醒獅團表演甫一登場即掌聲四起，現場親子觀眾在...
園遊會舞台活動吸引大量民眾入場觀賞，醒獅團表演甫一登場即掌聲四起，現場親子觀眾在涼爽天候下悠閒同樂。（記者張庭瑜╱攝影）
田詒鴻感謝所有工作人員、志工與贊助單位支持園遊會，讓台灣文化生根結果。（記者張庭...
田詒鴻感謝所有工作人員、志工與贊助單位支持園遊會，讓台灣文化生根結果。（記者張庭瑜╱攝影）

活動舞台安排近20組團體連番登台表演，包括醒獅團、Live Oak土風舞社、福爾摩沙小分隊T-Pop熱舞、莉娟雅韻的「台灣心」、「台灣情」系列歌曲、宇清藝術工作坊的舞台劇「劍起風雲女中豪傑」、美音雅樂文化傳承協會演唱「母親台灣的音樂」等，充分展現台灣文化的傳統與現代融合。

洛杉磯小天使合唱團與西區中文兒童合唱團，以清澈童聲演出台語與國語歌曲，贏得觀眾如雷掌聲，成為全場亮點之一。主辦單位特別為孩童設計的兒童繪畫比賽也同日舉行頒獎典禮，得獎小朋友捧著獎狀與獎品，開心地與家人合影。

MIT襪品主打「來自台灣的編織工藝」，推廣台灣製造與文化價值結合的產品理念。（記...
MIT襪品主打「來自台灣的編織工藝」，推廣台灣製造與文化價值結合的產品理念。（記者張庭瑜╱攝影）
宋怡欣強調活動不只是慶典，更是台灣文化在美深根的重要時刻。（記者張庭瑜/攝影）
宋怡欣強調活動不只是慶典，更是台灣文化在美深根的重要時刻。（記者張庭瑜/攝影）

會場設有數十個美食與文創攤位，販售各式台灣經典小吃，不少民眾排隊品嚐，氣氛宛如置身台灣夜市。現場還有販售台灣手工藝品、布包、原住民飾品、文化書籍與文具，琳瑯滿目，吸引各族裔民眾駐足選購。攤位前有說不同語言的民眾，來自中南美、白人、非裔等多族裔家庭。有不少父母帶著孩子穿著印有台灣圖樣的T恤，聽著台語歌，品嚐台灣味，場面熱鬧溫馨，充分體現台灣文化的親和力與跨族群吸引力。

蒙特利公園市市長吳紹榮（右二）聯同市議員於開幕式登台，代表市府頒發表揚狀給主辦團...
蒙特利公園市市長吳紹榮（右二）聯同市議員於開幕式登台，代表市府頒發表揚狀給主辦團隊，肯定台美人傳統周園遊會對社區文化推廣的貢獻。（記者張庭瑜╱攝影）
南加州中文學校聯合會在園遊會設攤，向民眾推廣中文教育。（記者張庭瑜╱攝影）
南加州中文學校聯合會在園遊會設攤，向民眾推廣中文教育。（記者張庭瑜╱攝影）

園遊會亦穿插多場抽獎活動，包括三場「歡樂大抽獎」、一場「兒童大抽獎」及最受矚目的「機票大抽獎」，將活動氣氛推至高潮，不時響起幸運得主的歡呼聲。

此次活動獲得僑界與企業大力支持與贊助，包括國泰銀行、楊信家族基金會、敬業會計師事務所、中華航空、長榮航空、台美商會、交通部觀光署及多位僑務委員等。

紀欽耀表示，「文化是台灣的力量」，強調辦活動有助凝聚台美人社區向心力。（記者張庭...
紀欽耀表示，「文化是台灣的力量」，強調辦活動有助凝聚台美人社區向心力。（記者張庭瑜/攝影）
園遊會吸引眾多青少年參與，不少人身穿活動服裝，在各攤位間互動、體驗台灣文化，展現...
園遊會吸引眾多青少年參與，不少人身穿活動服裝，在各攤位間互動、體驗台灣文化，展現新世代對家鄉文化的認同與興趣。（記者張庭瑜/攝影）
2025年台美人傳統周園遊會在蒙特利公園市舉行，開場由各界代表與吉祥物及官將首共...
2025年台美人傳統周園遊會在蒙特利公園市舉行，開場由各界代表與吉祥物及官將首共同合影留念，象徵文化傳承的世代延續。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯 蒙特利公園市 原住民

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