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對抗最低薪資、關稅衝擊 華人餐飲業者努力求生

記者張宏／洛杉磯報導
南加華人餐飲業面臨最低工資上漲、物價上漲如今又加上關稅上漲，利潤不斷被壓縮，只能勉力求生。（Jimmy Qiu提供）
南加華人餐飲業面臨最低工資上漲、物價上漲如今又加上關稅上漲，利潤不斷被壓縮，只能勉力求生。（Jimmy Qiu提供）

南加華人餐飲業面臨最低工資、物價以及關稅上漲，利潤不斷壓縮。考量菜品漲價、換菜單都需時日，且消費者對價格調漲又很敏感，因此華人業者只能想對策來消化，或增設夜宵時段請專業歌手駐唱，或廚師當老闆在租金相對較低的藍海（新興市場競爭少）內陸帝國開新店。

Jimmy Qiu有30多年廚房經驗，如今廚師變老闆也要事事親歷親為。（Jimm...
Jimmy Qiu有30多年廚房經驗，如今廚師變老闆也要事事親歷親為。（Jimmy Qiu提供）

增加成本 老闆硬抗

來自福建的Jimmy Qiu在美國有30多年的廚師經驗，近日他選擇在聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）的購物中心開設憶食軒餐廳。他表示，多年在中餐廳工作，有豐富廚師經驗，曾在奇諾岡有兩家餐廳，但受疫情影響均關門。如今選擇庫卡蒙加牧場市再出發，看中這裡的地理位置和華人東移的藍海趨勢。這個購物中心毗鄰當地商圈維多利亞花園（Victoria Gardens），中心內部還有華人超市和日式、美式等料理，能吸引當地客流，且每呎租金相對比其他更成熟社區，便宜1美元左右。

憶食軒選擇在庫卡蒙加牧場市Day Creek大道8158號新購物中心開設新店。（...
憶食軒選擇在庫卡蒙加牧場市Day Creek大道8158號新購物中心開設新店。（Jimmy Qiu提供）

他說，餐廳客人多數來自本地周邊，此前在奇諾岡的餐廳以麵食為主，但很多華人顧客表示，內陸地區中餐口味選擇相對有限，現在新店不僅保有手工麵食，還增加粵菜及川菜等，滿足多元口味需求，便利客人就近吃飯。關稅上漲導致很多食材漲20%-30%，增加的成本只能自己硬抗，加到客人身上也不現實，現在只求每月持平。幸好他是廚師出身，對菜品有把控，都是自己去買菜進貨，希望能達到品質和價格的平衡。

位於哈岡的凱悅華達餐廳近日每個周五晚上9時到11時推出宵夜有情歌特色節目，邀請香...
位於哈岡的凱悅華達餐廳近日每個周五晚上9時到11時推出宵夜有情歌特色節目，邀請香港TVB金獎歌手劉沖駐唱。（記者張宏／攝影）

為吸引客群，華人餐廳老闆也想各種辦法。哈岡的凱悅華達餐廳，近期每個周五晚9時到11時推出宵夜有情歌特色節目，邀請香港TVB金獎歌手劉沖駐唱，為客人在茶餘飯後營造放鬆的音樂時光。夜茶金曲搭配精美粵點的基本消費是每人48.88美元。餐廳老闆表示，劉沖是專業歌手，2005年獲TVB金曲榜最佳樂隊金獎，很多華人苦於南加缺少夜生活，餐廳希望借助宵夜時段，能給客人帶來美食和音樂雙重感官體驗。目前試行幾次客人反應熱烈，尤其是劉沖現場表演經驗豐富，很會帶動台下氣氛，吸引不少中老年粉絲。

劉沖現場表演經驗豐富，很會帶動台下氣氛。（記者張宏／攝影）
劉沖現場表演經驗豐富，很會帶動台下氣氛。（記者張宏／攝影）

歌手劉沖表示，凱悅華達主打粵菜，很多客人來自香港和廣東等地，因此他演唱多選擇粵語歌曲，讓大家有共鳴，能和他一起唱，「這樣不僅能釋放壓力，還可放鬆心情，他還會時不時下台和大家互動，最後台上台下打成一片，變成全場卡拉OK」。

調料最多能囤一、兩個月

在亞凱迪亞和哈岡都有餐廳的「上海灘」老闆鹿強苦於餐飲「圍城（即外面的人想進來，裡面的人想出去）」，他說，調料最多能囤一、兩個月，人工材料等各項成本上漲，利潤越來越低。現在菜單價格還沒漲，但漲價勢在必行，做新菜單沒那麼快，要設計印刷 ，且南加華人對價格敏感，餐廳漲價都很謹慎，預計會上漲5%左右。他從事餐飲業多年，現在是圍城狀態，無意開設新店；餐飲投資必須慎重，簽下租房契約都不是短期，一般都是10-20年，不管經濟形勢如何都要扛住，壓力巨大。

他說，最近一些中國連鎖餐廳想來南加開店，但他認為目前不是進場好機會，行業面臨太多不確定，光是最低時薪不停漲，就是定時炸彈，原材料也在漲，開餐廳的成本，很難估算。最關鍵是，美國本土無法培養正規中餐廚師，全靠外援。「但現在簽證不方便，中國廚師不一定能進來」。

華人超市 南加 租金

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