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世界日報模範母親、于斌樞機安養院院長胡坤 雙喜臨門

記者楊青／洛杉磯報導
于斌樞機安養院院長胡坤（中）和女兒Mandy（右邊）及孫女Carol（左）。（記者楊青／攝影）
于斌樞機安養院院長胡坤（中）和女兒Mandy（右邊）及孫女Carol（左）。（記者楊青／攝影）

世界日報2025年模範母親、于斌樞機安養院院長胡坤在3日獲獎時，恰巧孫女高中畢業典禮，雙喜臨門。

女兒Mandy和孫女Carol當天陪胡坤一起參加頒獎典禮，三代人一起分享「模範母親」的喜悅。Mandy表示，這份殊榮對於她的母親來說，實至名歸。

Mandy說，母親帶著她20年前從中國來到美國，母親不僅是一位無微不至又精神強大的母親，也是一位非常優秀的職業人，在職業崗位上兢兢業業工作幾十年，當年在中國當醫生和醫院院長，來到洛杉磯後白手起家，從普通的護理做起，到藥房的負責人，再到安養院院長，每天起早貪黑，從不抱怨。

她說，她永遠忘不了移民初期生活的艱難，也更為家人經過努力而實現美國夢想而感慨和珍惜。現在自己過上了很好的生活，孩子也考上很好的大學，今年秋天將並像她的外祖母一樣開始學習公共衛生專業，所有這一切都應該歸功於母親，她絕對當之無愧。

當天一起參加頒獎慶典的于斌樞機安養院大廚王智表示，他和胡坤院長從小學就認識，「她的最大特點就是總是先人後己」，他表示，長期照顧老人非常不容易，把養老院的老人當自己的父母一樣來照顧，更不容易。

養老院 洛杉磯 移民

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